علی بابایی: منطقه آزاد ظرفیتی برای توسعه اقتصادی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی عصر شنبه در جلسه شورای اداری میاندورود با بیان اینکه وفاق واقعی در شهرستان حاکم است، گفت: اقدامات بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، راهداری و دیگر دستگاه‌ها در سطح شهرستان اثرگذار بوده و توسعه متوازن را تقویت کرده است.

وی با اشاره به محور گهرباران افزود: آمار تصادفات در گذشته بالا بود و اقدامات خوبی در تعریض این مسیر انجام شده است، اما دشت ناز به عنوان پاشنه آشیل منطقه نیازمند مشارکت مستقیم شرکت در ارائه خدمات شایسته است. همچنین احداث پست برق ۶۳/۲۰ در شهرک صنعتی گهرباران و سرعت‌بخشی به آسفالت محورهای روستاهای بالادست از اولویت‌های ضروری شهرستان است.

نماینده مردم ساری و میاندورود به پروژه آبرسانی ساری و میاندورود با اعتبار بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اشاره و تأکید کرد که اجرای این پروژه باید با سرعت بیشتری انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد که استفاده از ظرفیت‌های انسانی میاندورود در دولت چهاردهم برای نخستین بار اتفاق افتاده و ادامه این روند بر اساس شایستگی و کارآمدی ضروری است تا توسعه پایدار در شهرستان تضمین شود.