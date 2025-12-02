عملیات اجرایی پروژه درمانگاه تامین اجتماعی میاندورود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر خراسانی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران عصر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه درمانگاه تأمین اجتماعی میاندورود با اشاره به روند اجرایی پروژه اظهار کرد: تاکنون ۸۰ درصد عملیات خاکبرداری انجام شده و عملیات پیریزی نیز به شکل همزمان در حال اجرا است.
وی افزود: پروژه روند اجرایی مطلوبی دارد و با برنامهریزی دقیق، پیشرفت آن به خوبی ادامه مییابد.
خراسانی با تأکید بر اهمیت رعایت زمانبندی قرارداد گفت: شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران بر خود واجب میداند فرآیند اجرای پروژه را تسریع کند تا در مدت زمان پیشبینی شده، عملیات به اتمام برسد.
وی اضافه کرد: تصمیمات فنی لازم برای تسهیل و سرعتبخشی به روند پروژه اتخاذ شده است تا پیمانکار با هیچ گونه مخاطرهای مواجه نشود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران در خصوص منابع مالی پروژه گفت: پیش از دریافت نخستین پیشپرداخت، پیمانکار عملیات اجرایی را آغاز کرده و به فاز عملیاتی وارد شده است و تزریق منابع مالی نیز بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه انجام میشود.
وی تأکید کرد: این رویه در سراسر کشور و به ویژه در مناطق کم برخوردار که فاقد مراکز درمانی مناسب برای بیمهشدگان تأمین اجتماعی هستند، اجرا خواهد شد.
خراسانی با اشاره به پیشبینیهای فصلی اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما، انتظار میرود عملیات اسکلت پروژه به زودی تکمیل شود.
وی یادآور شد: بازدیدهای دورهای از پروژه انجام میشود تا روند اجرایی تحت کنترل کامل قرار داشته باشد و از کیفیت و زمانبندی پروژه اطمینان حاصل شود.
وی همچنین بیان کرد: برنامه زمانبندی احداث پروژه هنوز به تأیید نرسیده است، اما قرارداد پروژه ۲۱ ماهه تنظیم شده و امیدواریم با تلاش و همکاری مسئولان، پروژه در مدت زمان تعیین شده به پایان برسد و به مردم منطقه ارائه خدمات کند.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران با اشاره به حمایتها و پیگیریهای فرماندار شهرستان و نمایندگان مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: این پروژه به دلیل دغدغهمندی مسئولان و همگرایی میان مردم و دستگاههای اجرایی، جزو اولویتها قرار گرفته است و انتظار میرود با همکاری تمامی طرفها، حتی پیش از موعد مقرر به اتمام برسد.
وی با تأکید بر حق مردم برای دریافت خدمات گفت: حدود ۷۰ درصد جمعیت شهرستان میاندورود تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و هرچه زودتر این درمانگاه افتتاح شود، امکان ارائه خدمات درمانی به ذینفعان فراهم میشود و این موضوع در راستای تحقق وظایف ذاتی تأمین اجتماعی اهمیت ویژهای دارد.
