به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بینالمللی بدمینتون جام خزر (کاسپین) از ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه به میزبانی بندرانزلی برگزار شد. در این مسابقات بازیکنانی از کشورهای اندونزی، قزاقستان، امارات، آذربایجان، اتریش و ایران حضور داشتند و طی چهار روز در سالن پردیس منطقه آزاد انزلی به رقابت پرداختند. این دوره نخستین تجربه ایران در میزبانی این تورنمنت بود و فرصت خوبی برای ورزشکاران فراهم کرد تا با حریفان داخلی و تعدادی اندکی از رقبای خارجی بازی کنند و عملکرد خود را محک بزنند.
علی حیاتی عضو تیم ملی بدمینتون ایران که موفق شد در مسابقات بینالمللی جام خزر به میزبانی بندرانزلی به مدال نقره دست پیدا کند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کیفیت این رقابتها اظهار کرد: مسابقات بدمینتون در سطح جهانی به چند دسته تقسیم میشود؛ از جمله فیوچر سریز، چلنج و …. این دوره از جام خزر در سطح فیوچر سریز برگزار شد و به همین دلیل امتیاز آن نسبت به رقابتهای سطح بالاتر کمتر بود. البته برای بازیکنان ایرانی چنین رویدادهایی اهمیت زیادی دارد چرا که شروع خوبی برای کسب سهمیههای جهانی و المپیکی به شمار میرود. خود من در این مسابقه حدود ۱۴۵۰ امتیاز گرفتم و جایگاه جهانیام از رده ۳۰۰ به حدود ۲۷۰ ارتقا خواهد یافت.
وی افزود: در این رقابتها با بازیکنی از قزاقستان دیدار داشتم که جزو ۱۰۰ نفر اول دنیا و المپیکی است. او در کمپهای مالزی تمرین میکند و بازیکنی بسیار آماده و باتجربه است. هرچند شکست چنین رقیبی دور از دسترس نیست و با تمرین مداوم و حضور در اردوها میتوان به پیروزی رسید. علاوه بر این با بازیکنی از اتریش که اصالتاً ایرانی است و همچنین ورزشکارانی از آذربایجان و ایران مسابقه دادم و با پیروزی برابر آنها به فینال رسیدم.
این ملیپوش کشورمان درباره کیفیت برگزاری جام خزر نسبت به مسابقات بینالمللی فجر عنوان کرد: جام فجر در سطح چلنج برگزار میشود و امتیاز بالاتری دارد. به همین دلیل بازیکنان خارجی بیشتری به آن رقابتها میآیند. جام خزر اما در سطح فیوچر سریز است و امتیاز کمتری دارد. این موضوع باعث میشود استقبال بازیکنان حرفهای کمتر باشد. با این حال برای ما ایرانیها چنین رقابتهایی بسیار مفید و حیاتی است.
وی افزود: من برای شرکت در مسابقات بینالمللی دیگر هم برنامهریزی کردهام. بهزودی در رقابتهای آسیای میانه در ازبکستان حاضر میشوم و پس از آن به اوگاندا میروم. خوشبختانه فدراسیون با اعزامم به چند رویداد دیگر نیز موافقت کرده است. امیدوارم پیش از رقابتهای بینالمللی فجر بتوانیم به یک کمپ تمرینی در مالزی برویم تا آمادگی لازم را کسب کنم.
حیاتی در پاسخ به پرسشی درباره شانس حضور بدمینتون ایران در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: بدمینتون ایران در حال حاضر شرایط رو به رشدی دارد و در مسابقات برونمرزی هم موفق به کسب مدال شدهایم. امیدوارم وزارت ورزش حمایت بیشتری کند تا بازیکنان اعزام شوند. قطعاً یکی از گزینههای فدراسیون برای این رقابتها هستم و تمام تلاشم را برای حضور و موفقیت انجام خواهم داد.
وی در خصوص لیگ بدمینتون کشور نیز توضیح داد: به احتمال زیاد لیگ از ۱۸ مهرماه آغاز خواهد شد. هنوز با تیمی قرارداد نبستهام اما قطعاً در لیگ حضور خواهم داشت. تمرکزم در حال حاضر بیشتر روی مسابقات بینالمللی و ارتقای رنکینگ جهانی است.
ملیپوش کشورمان درباره کادر فنی تیم ملی نیز گفت: خدا را شکر مربیان فعلی بسیار خوب و کاربلد هستند. سروش اسکندری بهعنوان کاپیتان سابق تیم ملی تجربه زیادی دارند و آقای متقی هم که پیشتر همتیمی من بوده مربی فنی و توانمندی است. حضور این کادر انگیزه ما را دوچندان کرده است.
وی در پایان درباره پاداش دریافتی از جام خزر اظهار داشت: با توجه به اینکه هم در بخش تکنفره دوم شدم و هم در بخش دونفره به مقام نایبقهرمانی رسیدم در مجموع ۴۰۰ دلار جایزه دریافت کردم.
نظر شما