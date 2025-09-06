بانوان بدمینتون باز ایران قهرمان مسابقات بین المللی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر شنبه و در جریان برگزاری رقابتهای بین المللی بدمینتون فیوچر سریز جام کاسپین که با حضور ۷۵ بدمینتون باز از ۶ کشور برگزار میشود و در روز آخر این دوره مسابقات، دیدار نهایی بخش انفرادی بانوان بین پریا اسکندری و مبینا ندائی برگزار شد.
در این رقابت پریا اسکندری توانست با نتایج ۱۵ بر ۱۲ و ۱۵ بر ۱۰ و در مجموع با نتیجه ۲ بر صفر، مبینا ندایی را شکست دهد و به مقام قهرمانی این مسابقات دست یابد و مبینا ندایی نیز جایگاه دومی این مسابقات را از آن خودکرد.
همچنین زهرا رباطی و آیدا عنایتی نیز به صورت مشترک به مقام سوم رقابتهای بدمینتون در بخش انفرادی بانوان دست یافتند.
قهرمانی تیم آقاپور و ملاکریمی در رقابتهای تیمی بانوان
در ادامه رقابتها دیدار نهایی رقابتهای تیمی دو نفره بین تیمهای آرتینا آقاپور و هانا کریمی و رومینا تاجیک و پریا اسکندری برگزار شد که تیم آرتینا آقاپور و هانا ملاکریمی توانست با نتیجه ۲ بر ۱ حریف خود را شکست دهند و به مقام قهرمانی دست یافتند و رومینا تاجیک و پریا اسکندری نیز در جایگاه دوم قرار گرفتند.
همچنین تیم زهرا رباطی و فاطمه واعظیان، و فاطمه احمدزاده و ساره امینیان نیز به مقام سوم مشترک دست یافتند.
