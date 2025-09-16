به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فتحالله جمیری فرمانده جدید سپاه استان قم ضمن حضور در دفتر جامعه مدرسین با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار کرد.
آیت الله حسینی بوشهری ضمن تبریک انتصاب سردار جمیری به فرماندهی سپاه استان قم ابراز داشت: سپاه یکی از ارکان ارزشمند انقلاب اسلامی است و همواره وظیفه حفظ و حراست از این نظام مقدس را به همراه سایر نیروهای مسلح بر عهده دارد.
وی ادامه داد: سپاه در شرایط مختلف و بخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم منحوس اسرائیل با جانفشانی و ازخودگذشتگی بار دیگر جایگاه والای خود را اثبات نمود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به لزوم حمایت از نیروهای سپاه اظهار کرد: نیروها باید یک احساس امنیت در موضوعات مختلف داشته باشند، از جمله مسکن که یکی از مشکلات شایع در جامعه است، تا بتوانند در آرامش بهتر به مسئولیت و وظایف خود در این شرایط سخت بپردازند.
امام جمعه قم ضمن تأکید بر اهمیت تعامل سپاه با دیگر دستگاههای و مجموعههای استان بیان داشت: اگر هر کس به صورت جزیرهای عمل کند و ظرفیتهای هر نهاد به درستی به کار گرفته نشود، نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. باید همه بخشهای مختلف استان اعم از استانداری، نهادهای مردمی، شهرداری، ارتش، فراجا و دیگر نهادها، بتوانند همدلانه از امکانات و ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند.
وی بسیج را موتور محرک و سبب انسجام و ارتباط آحاد جامعه عنوان کرد و افزود: جایگاه بسیج در هر محله و منطقه بازآفرینی شود تا بسیج در هر منطقه ملجأ مردم باشد و مردم نیز بسیج را همراه و همدل خود بدانند.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نیاز به بسیج بعد از جنگ ۱۲ روزه نمود بیشتری پیدا کرده است، ادامه داد: باید با روشن بینی اگر اختلافی وجود دارد از بین برود و موجبات رونق بسیج شکل بگیرد. پیشنهاد میکنم اعضای بسیج به همراه ائمه جماعات مساجد، فعالانه نیازهای مردم و اقشار مختلف را شناسایی و رصد کنند و در برطرف کردن آن با هماهنگی مسئولین بالاتر کمک کنند. این مسئله هم بانفوذ دشمن مقابله میکند و هم نیاز مردم را فراهم میکند.
وی با اشاره به آسیبهای اجتماعی و گسترش روز افزون آن در جامعه ابراز داشت: اگرچه گزارشهایی که ارائه میشود نشان میدهد فعالیتهایی در این زمینه در حال انجام است، اما هجمه و نقشه دشمن سنگین و پیچیده است و نیاز به بازبینی و اقدامات متنوع و متناسب دارد.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به مسئله بیحجابی در شهر مقدس قم بیان داشت: در اوایل برای عادی سازی موضوع ولنگاری، به صورت سازماندهی شده اقداماتی توسط دشمن صورت گرفت که با بررسیها مشخص شد این اقدامات برنامه ریزی و طراحی شده است تا فضای قم را تغییر دهند و آرام آرام نگاهها بیتفاوت شود.
وی ادامه داد: این مسئله مهم باید مورد توجه قرار گیرد تا جلوی آن به درستی گرفته شود. البته نه به این صورت که باعث تنش شود، اما باید به صورت جدی مدیریت شود و با سایر ارگانها هم همکاری گردد و از تجربیات یکدیگر استفاده شود.
آیت الله حسینی بوشهری خطاب به فرمانده جدید سپاه استان قم خاطر نشان کرد: به صورت مستمر دیدارهایی با علما داشته باشید و گزارشی از فعالیتها و برنامههای خود ارائه کنید و از نظرات و بیانات ارزشمند آن بزرگواران هم بهرهمند شوید.
وی با بیان اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه یک مقابله همه جانبه با دشمن صورت پذیرفت و اتحاد و انسجام ملی کار دشمن را پیچیده کرد، گفت: این اتحاد و انسجام مقدس باید حفظ شود چرا که این همدلی ملی باعث شد که همه جهان نیز با ما همراه شوند و این فرصت بینظیری است که دشمن ناخواسته برای ما فراهم کرده است.
رئیس جامعه مدرسین با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به مقر دفتر سیاسی حماس در دوحه پایتخت قطر اظهار داشت: این اقدامات رژیم سفاک صهیونیستی فرصت خوبی است که کشورهای عربی که روزگاری به آمریکا و اروپا دل خوش داشتند و «پیمانابراهیم» را دنبال میکردند، بدانند عاقبت آنها چه خواهد بود و ما هم باید بتوانیم از این موقعیت به درستی استفاده کنیم.
نظر شما