پیش بینی برداشت ۸۷ هزار تن بادمجان از مزارع میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر نورزاده اظهار کرد: عملیات کاشت بادمجان از شهریور ماه در اراضی دشت شمالی این شهرستان آغاز شده است.
وی عمده مناطق تحت کشت این محصول را بخشهای مرکزی، کریان، توکهور و هشتبندی عنوان کرد و افزود: شهرستان میناب یکی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی خارج از فصل در استان هرمزگان است.
نورزاده پیشبینی کرد: با توجه به سطح زیر کشت و شرایط مطلوب، پیشبینی میشود محصولی بالغ بر ۸۷ هزار تن از اراضی کشت بادمجان این شهرستان برداشت شود.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی میناب، این محصول اواخر آبانماه آماده برداشت خواهد بود و با توجه به کیفیت بالا و بازارپسندی مناسب، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق نیز صادر میشود.
بادمجان یکی از محصولات استراتژیک و اقتصادی شهرستان میناب محسوب میشود که نقش مهمی در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منطقه دارد.
