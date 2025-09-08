به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نورزاده صبح دوشنبه در حاشیه برداشت این محصول اظهار کرد: مناطق عمده کشت لیمو شیرین بخش‌های توکهور و هشتبندی و کریان است و پیش‌بینی می‌شود امسال محصولی بالغ بر ۳۳ هزار تن از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.

وی با اشاره به خواص این محصول افزود: لیمو شیرین حاوی مواد مغذی مفیدی همچون ویتامین‌های ب، سی، ریز مغذی‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها است و به علت داشتن خاصیت تقویت سیستم ایمنی بدن، یکی از محصولات با ارزش و با کیفیت این شهرستان محسوب می‌شود.

نورزاده بیان کرد: سطح زیر کشت مرکبات در شهرستان میناب هشت هزار و ۶۵۰ هکتار است که سالیانه افزون بر ۱۵۰ هزار تن محصول برداشت می‌شود و برداشت این محصول از اواخر شهریور آغاز و تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی میناب همچنین گفت: محصول برداشت شده در اندازه‌های مختلف بسته‌بندی و علاوه بر بازار استان، به استان‌های فارس، اصفهان و تهران ارسال می‌شود.