گامی نو در توسعه وقف علمی؛ از تولید جنین گاوی تا تجهیزات پزشکی

رضا معممیمقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه و دبیر پنجمین نمایشگاه دستاوردهای وقف، در حاشیه افتتاحیه که صبح امروز ۲۵ شهریور ماه در هتل ارم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این رویداد با حضور دانشگاهیان، شرکتهای دانشبنیان و نهادهای فرهنگی و اقتصادی برگزار شده است.
وی با اشاره به اهداف این نمایشگاه گفت: این رویداد با هدف معرفی و تبیین اهمیت وقف بهعنوان یکی از نهادهای اثرگذار در فرهنگ، اقتصاد و اجتماع برگزار میشود تا دانشگاهیان، نهادها و عموم مردم بیش از پیش با نقش و ارزش وقف در جامعه آشنا شوند.
معممیمقدم ادامه داد: در این نمایشگاه، شرکتهای دانشبنیانی که تحت حمایت سازمان اوقاف هستند، دستاوردها و پروژههای خود را در حوزههای مختلف به نمایش گذاشتهاند. همچنین این نمایشگاه بستر مناسبی برای تقویت همکاری میان خیرین، متولیان و موقوفات در زمینه سرمایهگذاریهای دانشبنیان فراهم کرده است.
وی افزود: برگزاری چنین نمایشگاههایی باعث میشود نگاه تازهای نسبت به مقوله وقف در جامعه شکل بگیرد و مشارکت مردم و نهادها در فعالیتهای علمی و فناورانه افزایش یابد.
دبیر نمایشگاه همچنین از برنامههای جانبی این رویداد خبر داد و گفت: در طول برگزاری نمایشگاه، از ۵۸ نفر از واقفان برتر، خادمان و فرهنگسازان عرصه وقف تجلیل خواهد شد؛ افرادی از حوزههای مختلف مانند معاون وزیر، پزشک، قاضی، سرمایهگذار و واقف.
به گفته معممیمقدم، در حاشیه این نمایشگاه چند نشست تخصصی نیز برگزار خواهد شد. از جمله نشست تخصصی متولیان و امنای موقوفات شاخص، نشست خیرین برتر و انجمنهای دوستی، نشست مدیران ثبت اسناد، و نشست وقف و امور قرآنی. همچنین جلسه کارگروه سند ملی ارتقای وقف با حضور ۱۸ دستگاه اجرایی برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: در دستور کار نمایشگاه نشستهایی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سفرای کشورهای اسلامی نیز قرار دارد که هنوز نهایی نشده است.
از جمله بخشهای ویژه این نمایشگاه، نمایش چهار دستاورد فناورانه شرکتهای دانشبنیان در قالب واقعیت مجازی (VR) است که شامل پروژههایی در حوزه بزرگترین مرکز فناوری تولید جنین گاوی در غرب آسیا، کشت و صنعت مکانیزه، تجهیزات پزشکی و پرورش ماهی در قفس میباشد.
معممیمقدم همچنین گفت: در این نمایشگاه گزارشهای وقفی فناورانه از فعالیت ۵۰ شرکت دانشبنیان ارائه خواهد شد و انعقاد تفاهمنامههایی میان شرکتها و دستگاهها نیز در دستور کار قرار دارد.
شعار پنجمین نمایشگاه دستاوردهای وقف، "وقف و دانشبنیانها؛ دست در دست برای پیشرفت" انتخاب شده است.
