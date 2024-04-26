به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست هم اندیشی و بررسی چالشهای پیش رو در حوزه شرکتهای دانش بنیان امروز ششم اردیبهشت ماه با حضور رییس سازمان اوقاف و امور خیریه در نمایشگاه دستاوردهای وقف برگزار شد.
در این نشست سجده، مدیرعامل بنیاد توسعه عمران موقوفات با بیان اینکه در کتب دینی آمده که حضرت علی (ع) نخلستان ایجاد کرده و وقف میکردند، گفت: تقریباً ۵ سال است که توسعه تولید با حضور مردم در سازمان اوقاف اتفاق افتاده است.
وی اظهار کرد: بنیاد توسعه عمران موقوفات در شناسایی زمینها تلاش میکند و سعی داریم در حوزه کشت و صنعت با مشارکت مردم در تحقق شعار سال گام برداریم.
در ادامه بیگدلی، معاون بهره وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به چشم انداز این معاونت در حوزه اجتماعی و ارتباط سازمان با شرکتهای دانش بنیان گفت: اولین اقدام وقف این است که بتواند کسب منفعت از عین وقف داشته باشد مرحله بعد این منافع داخل کاسهای ریخته میشود که حفظ میشود و سرریز آن اجرای نیت است. باید بیشترین کسب منفعت از موقوفات داشته باشیم.
وی اظهار کرد: برای اینکه علم در خدمت کسب منفعت قرار گیرد اکوسیستمی برای حمایت از دانش بنیانها با رعایت قوانین وقف طراحی شده است. این شرکتها اکثراً به سوددهی رسیده اند.
همچنین در حوزه ارائه طرح سیمان ژئوپلیمری بر پایه خاکستر باگاس، بحث وقف ماندگار در راستای توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفت. این شرکت به فناوری تولید برق و سیمان با وجود تحریمها و موانع داخلی دست پیدا کرده است.
بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، درصد قابل توجهی از شرکتهای دانش بنیان در سطح کشور هیچ گردش مالی ندارند. صرفاً ایدهای است که در مرحله آزمایشگاهی ارائه شده است.
این شرکتها معتقدند اگر قرار است کاری و حمایتی در حد اوقاف انجام شود باید متفاوت از کارهایی باشد که توسط دیگران انجام میشود. شرکتهای دانش بنیان از ایده تا تجاری سازی در کشورهای پیشرفته حمایت میشوند.
موضوع دیگر که مورد بحث قرار گرفت، این بود که در مناطق محروم خیلی از محصولات دانش بنیان کارایی ندارد در حوزه عمران در منطقه محروم برج سازی انجام نمیشود. در زمینه تکنولوژی بتن باید تعریف دیگری در مناطق محروم داشته باشیم.
در ادامه رییس سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن تقدیر از دانشمندان که در نمایشگاه شرکت کرده اند، گفت: سازمان وقف از نظر سرمایهای بودجه دولتی نیست در دوره فعلی میخواهیم وقف را حرکت دهیم. به عنوان مثال دارای میلیونها رقبه هستیم این رقبات به صورت عرصه و اعیان است ما باید شکل مدیریتمان علمی باشد. زمین زراعی را به صورت سنتی سالی یک تا دو بار میتوانیم بکاریم اما با استفاده از روش علمی، بهره وری آب و زمین بیشتر میشود.
وی عنوان کرد: اگر پول داریم اداره سرمایه انباشته باید علمی باشد. سرمایههای وقف باید علمی اداره شود تنوع در وقف به نیات واقفان و اعیان اعطایی ربط دارد.
حجت الاسلام خاموشی با تاکید بر اینکه دانش بنیانها باید در خدمت ارزان سازی و رفاه مردم باشند، افزود: ما موظف به رعایت قانون وقف هستیم. اوقاف از دانش بنیانهای نوپا حمایت میکند و ما مفتخریم که تاکنون از ۳۹ شرکت حمایت کرده ایم.
وی تصریح کرد: باید در حوزه اقتصاد تأثیرگذار باشیم ما باید در تولید ملی بدون نفت موفق باشیم. در حوزه صنعت ریل ورود کرده ایم که ۳۰ درصد درآمد نفتی را پوشش میدهد در حوزه مسکن رقبات زیاد داریم به مسکن نخبگانی توجه ویژه داریم.
رییس سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: در تمام رقبات زراعی بحث زنجیره زراعی مد نظر است. بحث معادن به عنوان ظرفیت مغفول اوقاف بوده، مساله دیگر آنچه اهمیت دارد حوزه صنایع تبدیلی است که توجه ویژه داریم. در حوزه فناوری هم زیرساختهای سخت افزاری و هم نرم افزاری مد نظر است. کارهای خوبی در حال انجام است حوزه فناوری تأثیر شگرف در اقتصاد کشور خواهد داشت.
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