به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده ظهر سه شنبه در همایش استانی وقف و رسانه در هتلی به میزبانی شهمیرزاد با بیان اینکه وقف به معنی حضور دائم واقف در کنار قلب و ذهن جامعه و بطن مردم است، ابراز داشت: واقف در واقع شریک درد و غم مردم و نقش پذیر در مبارزه جدی با ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه ۱۷ وقف جدید با مبلغ پنجاه میلیارد تومان طی سال جاری در استان سمنان انجام گرفت، افزود: بخشی از آن در حوزه فرهنگی نظیر حجاب بوده است.

مدیر کل اوقاف استان سمنان با بیان اینکه وقف نگاه عقلانی، عاشقانه و عارفه نسبت به کرامت انسانی مردم است، ابراز داشت: برخی از واقفان حتی استفاده کنندگان را از آن وقف را نمی‌بینند.

علیزاده با بیان اینکه وقف یعنی رعایت حقوق شهروندی، اقتصاد مقاومتی و پهن کردن سفره عزت برای نیازمندان جامعه، تصریح کرد: همه باید بتوانیم با بسیج همگانی و فعالیت رسانه‌ای و بیان و قلم از وقت حمایت انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات فرهنگی و اقتصادی با احیای فرهنگ وقف حل خواهد شد، افزود: پاک شدن همه جانبه اموال و زیاد شدن رزق و روزی از برکات وقف است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه وقف مظهر وحدت است، ابراز داشت: رعایت عدالت اجتماعی، جلوگیری از تکاسر، تعدیل ثروت و فقر زدایی از برکات وقف است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه وقف دستگاه خدمت گذار و خدمت رسان است، ابراز داشت: برای نهادینه شدن وقف ورود هوشمندانه و مدبرانه رسانه‌ها را می‌طلبد و مسئولان تیر در مقابل باید به حمایت از وقف بپردازند.

علیزاده تصریح کرد: در کنار همه گروه‌ها ترویج، تبلیغ و فرهنگ سازی وقف با نگاه هنرمندانه از دست رسانه بر میاید و در واقع خبرنگاران نقش غیر قابل انکاری و قابل توجه در ایجاد تحولات در جامعه دارند.

وی با بیان اینکه پیوست رسانه‌ای یکی از الزامات جامعه است و باید دستاوردهای انجام گرفته توسط مدیران به اطلاع مردم برسد، تاکید کرد: از رسانه متأسفانه کم استفاده شده و باید بدانیم تأثیر آن در بین مردم از بمب اتم بیشتر است.