استان سمنان میزبان ۱۵۰ ویژه برنامه هفته وقف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح دوشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به میزبانی اداره کل اوقاف استان سمنان ضمن اشاره به اتحاد مقدس جامعه بیان کرد: وقف نماد وحدت و انسجام و وحدت ملی است زیرا وقف هم در بعد مادی با عرضه و گسترش یک مدل و الگوی اقتصادی، سبب شکوفایی و تعالی مادی و بهبود وضعیت معیشتی طبقات اجتماعی و کاهش بزهکاری می‌شود که برآیند آن همدلی، آسوده خاطر بودن جامعه می‌شود

وی افزود: در بعد معنوی نیز وقف با عرضه و گسترش مدل و الگوهای فرهنگی و اجتماعی و فضای معنوی با استفاده از گفتمان انسان ساز قرآن و اهل بیت (ع) سبب رشد فرهنگی، عاطفی و در نهایت همدلی می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه تلاش ما این است که رویکرد وقف را جهانی کنیم، گفت: بقاع متبرکه نیز ظرفیت‌های ویژه ای محسوب می‌شود اما با همه اثرگذاری و کارکردهای اجتماعی و معنوی و دینی که دارد، مغفول و مظلوم واقع شده است.

علیزاده با بیان اینکه همه کسانی که دل در گرو وحدت مادی و معنوی جامعه دارند در راستای تببین فرهنگ وقف و اهمیت بقاع متبرکه بکوشند، بیان داشت: بقاع متبرکه در راستای وحدت آفرینی و حفظ وحدت و اتحاد مقدس نقش بسزایی دارند.

وی با بیان اینکه تشکیل شبکه خادمان افتخاری رسانه در حوزه اوقاف از جمله برنامه‌های اداره کل اوقاف استان سمنان است، افزود: یکی از مسائلی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بوده، آن است که معمولاً برنامه‌های اوقاف پیوست رسانه‌ای قوی نداشته است و از این طریق نیاز است که از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای بهره گیری کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه حضور رسانه‌ها در امامزادگان و بقاع متبرکه و نقش تبیینی و رسانه‌ای در این حوزه در این طرح هدف گذاری شده است، گفت: اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته در حوزه وقف همچنین به ایجاد و تقویت اعتماد عمومی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

علیزاده از ۱۸ شهریورماه تا ۲۴ این ماه هفته وقف نام گذاری شده است، ابراز داشت: در این هفته ۱۵۰ عنوان برنامه در سراسر استان برگزار می‌شود که نورافشانی امامزادگان، دیدار مسئولان استانی و شهرستانی، همایش‌های وقف استانی و شهرستانی، همایش وقف و رسانه، یادواره شهدا، نشست‌های صنفی و تخصصی با اصناف برای تبیین برکات وقف از جمله برنامه‌های هفته وقف است.

وی با بیان اینکه برپایی ایستگاه‌های مرتبط با وقف در مصلاها و برخی میادین شهر و سخنرانی‌های تبیینی و … در زمره دیگر برنامه‌های هفته وقف در استان سمنان است، افزود: اعزام مبلغ، محافل انس با قرآن و… از جمله دیگر برنامه‌هایی است که در این ایام در استان سمنان برنامه ریزی شده است.