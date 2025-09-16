اجرای ۳۷۰۰ برنامه در خوزستان به مناسبت هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا حاجتی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس اعلام کرد: از ۳۱ شهریور تا هفتم مهر، هفته‌ای به نام دفاع مقدس در تقویم ملی ایران ثبت شده که نماد ایستادگی و فداکاری ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان است.

وی با اشاره به شعار امسال هفته دفاع مقدس با عنوان «ما فاتحان قله‌ایم» افزود: در استان خوزستان، بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ برنامه توسط ارتش، سپاه، جهاد کشاورزی و فراجا برگزار خواهد شد که ۶۷ مورد از آن‌ها جزو برنامه‌های شاخص محسوب می‌شوند.

سردار حاجتی تصریح کرد: از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این هفته می‌توان به دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جنوب کشور با نماینده ولی فقیه در استان، تجدید بیعت با فرماندهی معظم کل قوا، و تجلیل از سه هزار و ۸۰۰ پیشکسوت دفاع مقدس اشاره کرد. همچنین رونمایی از ۱۰۰ عنوان کتاب صوتی و مکتوب، برگزاری کارگروه آموزشی جهاد تبیین ویژه کارمندان دولت، و نواخته شدن زنگ مقاومت و مهر در ۹۰۰۰ مدرسه استان در دستور کار قرار دارد.

وی از رونمایی دانش‌نامه استانی دفاع مقدس خوزستان به عنوان یکی از برجسته‌ترین رویدادهای این هفته یاد کرد و گفت: این اثر در دو جلد و با مشارکت ۲۴۰ پژوهشگر خوزستانی تدوین شده و شامل یک میلیون واژه درباره رشادت‌های مردم استان در دوران جنگ تحمیلی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان همچنین به ثبت ۱۳ نقطه یادمانی دفاع مقدس خوزستان در فهرست آثار ملی، آغاز نگارش تاریخ شفاهی بهداری جنوب و تحویل احکام هیأت امنای شهدای گمنام استان اشاره کرد.

سردار حاجتی گفت: دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس، عطرافشانی و گلباران مزار شهدا، اجتماع بزرگ مردم آبادان در سالروز شکست حصر این شهر در پنجم مهر و برگزاری سالگرد شکست حصر سوسنگرد در ۹ مهر نیز از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته هستند.

وی با تأکید بر نقش ملت ایران در پاسخ قاطع به تجاوزگری رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای این عملیات در استان خوزستان خبر داد و گفت: در این مراسم، از خانواده‌های شهدای گرانقدر تجلیل ویژه‌ای به عمل خواهد آمد.