به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: پیروزی مقاومت لبنان به رهبری سید حسن نصرالله در جنگ ۳۳ روزه، با حمایت و هدایت رهبر شهید حزب‌الله، عظمت بزرگی برای شیعه و جبهه مقاومت در تاریخ ثبت کرد و این پیروزی را گرامی می‌داریم.

وی افزود: برای جبهه مقاومت در سراسر جهان به‌ویژه در لبنان، فلسطین، عراق و دیگر مناطق، آرزوی موفقیت و پیروزی روزافزون داریم و امیدواریم مقاومت در برابر دشمنان با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مناسبت‌های تاریخی این ایام، جدایی بحرین از ایران در سال ۱۳۵۰ است؛ اقدامی که با توطئه انگلیس و خیانت رژیم پهلوی انجام شد و امروز این منطقه به یکی از مراکز مهم نظامی آمریکا و محل استقرار سنتکام تبدیل شده است.

دهشیری تصریح کرد: این خیانت تاریخی نباید فراموش شود و کسانی که چشم به بازگشت بقایای رژیم پهلوی به کشور دارند باید بدانند که چنین سابقه‌ای در تاریخ ایران وجود دارد و ملت ایران خیانت‌های گذشته را از یاد نبرده است.

وی بیان کرد: ۲۶ مرداد سالروز ورود نخستین گروه آزادگان سرافراز پس از سال‌ها اسارت و رنج به ایران اسلامی است و باید نام و یاد آزادگان، شهدای آزاده و همه کسانی که در دوران اسارت مقاومت کردند، همواره در تاریخ و ذهن ملت ایران باقی بماند.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، سید آزادگان، شخصیتی بود که جایگاه ویژه‌ای میان آزادگان داشت و یاد و خاطره او همواره گرامی خواهد بود؛ برای آزادگان عزیز نیز که همچنان در میان ما هستند، توفیق و سلامتی آرزومندیم.

دهشیری اضافه کرد: ۲۸ مرداد نیز یادآور کودتای ننگین آمریکایی علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق است؛ هرچند مصدق اشتباهاتی داشت و در مقاطعی به هشدارهای آیت‌الله کاشانی توجه نکرد، اما دولت او برآمده از رأی ملت بود و کودتای ۲۸ مرداد زمینه بازگشت شاه و حاکمیت استبدادی برای سال‌ها بر کشور را فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برای شناخت وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا، کافی است به برخی وقایع تاریخی توجه کنیم؛ در دوره‌ای که آمریکا درگیر جنگ ویتنام بود، درخواست‌هایی از شاه ایران برای حمایت نظامی و حتی استفاده از نیروهای آمریکایی در ایران مطرح شد و رژیم پهلوی در برابر خواسته‌های آمریکا تسلیم بود.

امام‌جمعه اردستان بیان کرد: این در حالی است که امام خمینی(ره) همواره بر عزت، شرافت و استقلال ملت ایران تأکید داشت و معتقد بود ایرانی نباید در برابر بیگانگان سر خم کند؛ عظمت ملت ایران در گرو همین ایستادگی و نپذیرفتن سلطه قدرت‌های خارجی است.

دهشیری تصریح کرد: تفاوت میان آن دوران و امروز را باید در همین استقلال و عزت دید؛ در گذشته رئیس‌جمهور آمریکا فرمان می‌داد و حکومت پهلوی اطاعت می‌کرد، اما امروز جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌های بزرگ با عزت و اقتدار ایستاده است.

وی یادآور شد: در آستانه چهلمین روز تدفین پیکر مطهر رهبر شهید و مراسم گرامیداشت ایشان قرار داریم و باید نام و یاد این شخصیت بزرگ و همه شهدای انقلاب و مقاومت را گرامی بداریم؛ عظمت و دوراندیشی ایشان برای ایران و ایرانی باید در تاریخ مورد قضاوت قرار گیرد.

امام‌جمعه اردستان تأکید کرد: ملت ایران خونخواه رهبر شهید است و مطالبه انتقام خون ایشان، هم با منطق دینی و آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» و هم با منطق حقوقی و بین‌المللی قابل پیگیری است؛ مردم نیز با حضور مستمر خود در میدان، این مطالبه را دنبال می‌کنند.

دهشیری اضافه کرد: مقاومت هزینه دارد، اما هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم است و ملت ایران نشان داده که در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمن ایستادگی می‌کند و همچنان مقاوم و استوار خواهد ماند.

وی بیان کرد: دشمنان با وجود همه ادعاها و فشارها نتوانستند ملت ایران را تسلیم کنند و اکنون در برابر پیامدهای سیاست‌های خود دچار سردرگمی شده‌اند؛ جبهه مقاومت نیز در منطقه با قدرت به مسیر خود ادامه می‌دهد.

امام‌جمعه اردستان یادآور شد: از همه عزاداران، هیئت‌ها، موکب‌داران، سخنرانان، مداحان و افرادی که در ماه‌های محرم و صفر برای برگزاری مراسم مذهبی تلاش کردند، تشکر می‌کنیم و امیدواریم این توجه به ولایت و معنویت روزبه‌روز افزایش پیدا کند.

دهشیری تصریح کرد: مسئولان نیز باید در شرایط حساس کشور تصمیمات پخته و حساب‌شده اتخاذ کنند؛ تصمیمات اقتصادی به‌ویژه در موضوع سوخت و بنزین باید با دقت و بررسی همه جوانب باشد، چرا که یک تصمیم ناپخته می‌تواند جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: مسئولان و افرادی که تریبون در اختیار دارند باید در بیان سخنان خود دقت بیشتری داشته باشند، زیرا سخنان آنان تأثیر زیادی بر افکار عمومی دارد و در شرایط حساس، یک جمله یا تصمیم می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در جامعه ایجاد کند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و همه خدمتگزاران کشور باید با روحیه خدمت صادقانه در میدان باشند و از حاشیه‌سازی پرهیز کنند؛ امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، انسجام و خدمت به مردم هستیم.