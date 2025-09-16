۳۶۰۰ مسکن خودمالکی در ساری در دست ساخت است

ساری: ۳۳۶۱ واحد مسکونی در قالب طرح خودمالکی در حال ساخت است

ساری – فرماندار مرکز استان مازندران درباره روند اجرای طرح مسکن خودمالکی در شهرستان ساری اعلام کرد: تاکنون ۳۳۶۱ واحد مسکونی در قالب این طرح وارد مرحله ساخت‌وساز شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوبخت با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تولید مسکن گفت: طرح خودمالکی فرصت مناسبی برای حضور مستقیم شهروندان و سرمایه‌گذاران در ساخت مسکن فراهم کرده است.

وی افزود: استقبال گسترده مالکان و فعالان حوزه ساخت‌وساز از این طرح باعث شده شهرستان ساری به یکی از مناطق فعال استان در حوزه ساخت مسکن تبدیل شود و این روند نه تنها به تأمین نیاز مسکن کمک می‌کند، بلکه در ایجاد اشتغال و رونق صنایع وابسته نیز مؤثر است.

فرماندار ساری با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندها گفت: برای ادامه موفقیت این طرح، باید صدور مجوزها سریع‌تر انجام شده، خدمات زیربنایی به موقع ارائه شود و دسترسی سازندگان به تسهیلات بانکی تسهیل گردد تا بتوان تحولی پایدار در حوزه مسکن ایجاد کرد.

نوبخت در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان ساری ظرفیت بالایی در زمینه ساخت مسکن دارد و با حمایت مستمر، روند اجرای طرح خودمالکی می‌تواند با سرعت بیشتری ادامه یابد.