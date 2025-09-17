به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، این دانشگاه اعلام کرد ثبت‌نام و اخذ واحد تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مهمان موقت و دائم در نیم‌سال تحصیلی جاری، از ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه از طریق سامانه گلستان شروع شد.

دانشجویان مهمان موظف هستند پس از انتخاب واحد، تصویر فرم اخذ واحد دریافت شده از دانشگاه مبدأ را از طریق آیکن مدارک در پیشخوان خدمت بارگذاری کرده و کل شهریه مربوطه را مطابق جدول شهریه (اینجا) واریز کنند.

تأکید بر واریز شهریه: در صورت عدم واریز، انتخاب واحد مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.

رعایت قوانین انتخاب واحد: دانشجو موظف است انتخاب دروس را بر اساس لیست مورد تأیید دانشگاه مبدأ انجام دهد؛ در صورت مغایرت، واحدهای غیرمجاز حذف شده و مبلغ واریزی قابل استرداد نخواهد بود.

پیش‌نیازی و سقف واحد: رعایت پیش‌نیازی‌ها و سقف واحد مجاز (۱۴ واحد برای دانشجویان مشروط ترم قبل) بر عهده دانشجو است و در صورت عدم رعایت، واحدهای غیرمجاز حذف شده و شهریه واریزی بازگردانده نمی‌شود.

نکته قابل توجه این است که دانشجویان مهمان دائم نیازی به ارائه فرم انتخاب واحد از دانشگاه مبدأ ندارند.

همه دانشجویان مهمان باید انتخاب واحد خود را در پیشخوان خدمت تایید کنند؛ در غیر این صورت، ثبت انتخاب واحد انجام نمی‌شود.

با توجه به نامه‌های ارسالی از دانشگاه‌های مبدأ درباره عدم موافقت با دروس خارج از تعرفه میهمانی، اخذ هیچ درسی خارج از تعرفه مجاز نیست و دانشگاه هیچگونه تعهدی از دانشجو دریافت نخواهد کرد.