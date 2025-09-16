برنامه های فرهنگی شهرداری قرچک در هفته دفاع مقدس تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، مدیریت شهری اقدام به فضاسازی و نصب بنرهای دفاع مقدس، برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان، برگزاری مراسم اختتامیه ششمین دوره المپیاد ورزشی و برگزاری مراسم خاطرات رزمندگان در ۵ سرای محله و تقدیر از رزمندگان می‌کند.

وی بیان داشت: همچنین برگزاری همایش بزرگ ۳ هزار ستاره ایثارگر در قالب ستاد برگزاری در روز اول هفته دفاع مقدس در مسجد جامع، برگزاری اردو تفریحی به محل باغ موزه دفاع مقدس ویژه خواهران و برادران، برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس با همکاری سپاه ۱۵ خرداد، همکاری در برگزاری دو مراسم در مساجد فعال، اکران فیلم برای ۴۰۰ رزمنده ایثارگر در پردیس سینمایی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

شهردار قرچک در پایان از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس به برگزاری مسابقات ورزشی ویژه آقایان در سالن‌های ورزشی شهرداری، توزیع بسته فرهنگی در برنامه‌ها و دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و همچنین همکاری با ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس اشاره کرد.