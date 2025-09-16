به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، از اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی کشور هم‌زمان با بازگشت مسافران تابستانی خبر داد.

وی گفت: این محدودیت‌ها به‌منظور افزایش ایمنی، روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از بروز حوادث رانندگی اعمال می‌شود.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت و خودروهای سنگین

وی افزود: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در محورهای کرج چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران سمنان مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

سرهنگ کرمی‌اسد درباره محور کرج چالوس نیز گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از این محور همچنان ممنوع است.

وی ادامه داد: در روزهای ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹ و ۳۰ شهریور، در صورت افزایش حجم ترافیک، به تصمیم مأموران پلیس راه محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

محدودیت‌های روز جمعه در محور کرج چالوس

وی توضیح داد: روز جمعه ۲۸ شهریور، از ساعت ۰۹:۰۰ در آزادراه تهران شمال محدودیت برای خودروهای به مقصد چالوس اعمال خواهد شد. از ساعت ۱۰:۰۰ از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس تردد کاملاً ممنوع است و از ساعت ۱۲:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود. این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه داشته و پس از آن، مسیر دوطرفه خواهد شد.

محدودیت‌های محور هراز

رئیس پلیس راه فراجا اعلام کرد: تردد کلیه تریلرها از محور هراز همچنان ممنوع است.

وی گفت: تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای سه‌شنبه تا جمعه (۲۵ تا ۲۸ شهریور) ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

محدودیت در محور قشم

وی گفت: روز جمعه ۲۸ شهریور، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، محور قشم از محدوده انتهای پل حاجی‌آباد تا پیچ کلیکان به صورت یک‌طرفه به سمت خروجی قشم خواهد بود.

توصیه‌های ایمنی پلیس راه

سرهنگ کرمی‌اسد به رانندگان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر از سلامت فنی خودرو، ترمزها، چراغ‌ها و لاستیک‌ها اطمینان حاصل کنند و از سرعت و سبقت غیرمجاز، به‌ویژه در محورهای کوهستانی شمال خودداری کنند.

وی افزود: هنگام خستگی و خواب‌آلودگی، از ادامه رانندگی پرهیز کرده و در محل‌های امن توقف کنند.

وی گفت: برنامه سفر خود را طوری تنظیم کنید که از اوج ترافیک در ساعات پایانی تعطیلات دوری شود و به تابلوها، علائم راهنمایی و تصمیمات مأموران پلیس راه توجه کامل داشته باشید.