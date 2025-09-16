  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی کشور

اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی کشور

رئیس پلیس راه فراجا از اجرای محدودیت‌های ویژه تردد در محورهای شمالی کشور از ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه هم‌زمان با موج بازگشت مسافران تابستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، از اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی کشور هم‌زمان با بازگشت مسافران تابستانی خبر داد.

وی گفت: این محدودیت‌ها به‌منظور افزایش ایمنی، روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از بروز حوادث رانندگی اعمال می‌شود.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت و خودروهای سنگین

وی افزود: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در محورهای کرج چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران سمنان مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.

سرهنگ کرمی‌اسد درباره محور کرج چالوس نیز گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از این محور همچنان ممنوع است.

وی ادامه داد: در روزهای ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹ و ۳۰ شهریور، در صورت افزایش حجم ترافیک، به تصمیم مأموران پلیس راه محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

محدودیت‌های روز جمعه در محور کرج چالوس

وی توضیح داد: روز جمعه ۲۸ شهریور، از ساعت ۰۹:۰۰ در آزادراه تهران شمال محدودیت برای خودروهای به مقصد چالوس اعمال خواهد شد. از ساعت ۱۰:۰۰ از ابتدای پل زنگوله به سمت چالوس تردد کاملاً ممنوع است و از ساعت ۱۲:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه اجرا می‌شود. این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه داشته و پس از آن، مسیر دوطرفه خواهد شد.

محدودیت‌های محور هراز

رئیس پلیس راه فراجا اعلام کرد: تردد کلیه تریلرها از محور هراز همچنان ممنوع است.

وی گفت: تردد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای سه‌شنبه تا جمعه (۲۵ تا ۲۸ شهریور) ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

محدودیت در محور قشم

وی گفت: روز جمعه ۲۸ شهریور، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، محور قشم از محدوده انتهای پل حاجی‌آباد تا پیچ کلیکان به صورت یک‌طرفه به سمت خروجی قشم خواهد بود.

توصیه‌های ایمنی پلیس راه

سرهنگ کرمی‌اسد به رانندگان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر از سلامت فنی خودرو، ترمزها، چراغ‌ها و لاستیک‌ها اطمینان حاصل کنند و از سرعت و سبقت غیرمجاز، به‌ویژه در محورهای کوهستانی شمال خودداری کنند.

وی افزود: هنگام خستگی و خواب‌آلودگی، از ادامه رانندگی پرهیز کرده و در محل‌های امن توقف کنند.

وی گفت: برنامه سفر خود را طوری تنظیم کنید که از اوج ترافیک در ساعات پایانی تعطیلات دوری شود و به تابلوها، علائم راهنمایی و تصمیمات مأموران پلیس راه توجه کامل داشته باشید.

کد خبر 6591598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها