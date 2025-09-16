به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد که تردد موتورسیکلتها به استثنای موارد انتظامی و امدادی از ساعت ۱۲ ظهر امروز سهشنبه تا ساعت ۶ صبح شنبه در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و بالعکس ممنوع خواهد بود.
در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در روزهای سهشنبه تا یکشنبه اعمال خواهد شد. همچنین روز جمعه ۲۸ شهریور، محدودیت قطعی تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۹ صبح از ابتدای آزادراه تهران–شمال آغاز شده و از ساعت ۱۰ صبح مسیر از پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل مسدود میشود.
همچنین از ساعت ۱۲ همان روز نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه خواهد بود که این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه دارد.
در محور هراز نیز در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس از سهشنبه تا جمعه اعمال میشود.
تردد انواع وسایل نقلیه سنگین از جمله تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس و محور هراز ممنوع است. همچنین تردد کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸ تا ۲۴ در روزهای سهشنبه تا جمعه در محور هراز ممنوع خواهد بود.
مسافران و رانندگان توصیه شده برای کاهش مشکلات ترافیکی و ایمنی بیشتر، برنامهریزی دقیق در سفر و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را مدنظر قرار دهند.
