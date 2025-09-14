ممنوعیت تردد از تهران-کرج به چالوس به دلیل ترافیک سنگین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، اعلام کرد: از ساعت ۱۵:۳۰ امروز ۲۳ شهریور ماه، تردد کلیه وسایل نقلیه از آزادراه تهران کرج به سمت چالوس به دلیل بار ترافیکی سنگین ممنوع شد.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۷:۰۰ امروز، محدوده پل زنونه مسیر شمال به جنوب به سمت تهران و کرج به صورت یکطرفه برقرار خواهد شد. این محدودیت ترافیکی تا پایان تخلیه بار ترافیکی جاده چالوس ادامه خواهد داشت.

جانشین پلیس راه فراجا درباره دیگر محورهای شمالی نیز گفت: جاده‌های هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت شاهد حجم بالای تردد هستند و در صورت نیاز محدودیت‌های تردد مقطعی در این مسیرها اعمال خواهد شد.