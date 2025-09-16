الزام واحدهای صنعتی گرمسار به کاهش پسماند؛ مصوبات به درستی اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود با بیان اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت باغات انگور موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: بلافاصله تحقیقات تکمیلی در این زمینه آغاز شد.

وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۴ رویان مسئول رسیدگی به این پرونده شدند، افزود: پلیس همه اقدامات فنی را برای شناسایی سارق یا سارقان به کار گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه با بررسی موضوع پلیس موفق به شناسایی رد پای سارق شد، ابراز داشت: طی عملیات غافلگیرانه سارق در مخفیگاه خود دستگیر شد.

شائینی با بیان اینکه متهم در تحقیقات تخصصی به انجام هفت فقره سرقت از باغات شاهرود اعتراف کرده است، تصریح کرد: با اقرار متهم پرونده تشکیل و به مراجع قضائی معرفی شد.

وی افزود: در فصل برداشت انگور و پسته قرار داریم لذا از همه بهره برداران تقاضا داریم تا تدابیر امنیتی لازم را به کار گرفته و پلیس نیز در مقابل با تشدید گشت زنی هدفمند خود برای برقراری امنیت تلاش می‌کند.