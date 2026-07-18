علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آخرین وضعیت پیگیری طرح های آبی در شهرستان گرمسار اعلام کرد: طبق آخرین دستوراتی که از استانداری سمنان در جلسه سازگاری با کم آبی مبنی بر بررسی میزان آبی که شهرک های صنعتی ما استفاده می کنند، جلساتی در شهرستان گرمسار، برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در این نشست هیئت امنا و اعضای شهرک های صنعتی در منطقه گرمسار و ایوانکی پیرامون این موضوع بحث شده است، افزود: در سال های اخیر برنامه های خوبی تدوین شده که برخی از آنها مسکوت مانده که با آب منطقه ای استان برنامه ریزی صورت گرفته تا بتوانیم این طرح ها را دوباره به حرکت در بیاوریم.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه امیدوایم این نشست ها به صورت هفتگی تداوم داشته باشد و بتوانیم چند ماهی که با موضوع کمبود آب روبرو هستیم، بتوانیم با هماهنگی لازم این مسئله را مدیریت کنیم، گفت: در این بین همراهی و همکاری صنایع بسیار ضرورت دارد.

همتی در ارتباط با تامین آب صنایع توضیح داد: آنچه قانون اعلام کرده بیشتر به سمت کاهش منابع آبی زیر زمینی باید پیش برویم لذا در صدد هستیم که برنامه های خوبی را در حوزه تامین آب صنایع در دستور کار قرار دهیم که متعاقباً اعلام نیز خواهد شد.

وی افزود: ما همچنین در شهرستان گرمسار دو سیاست توسعه صنایع کم آب بر و همچنین کمتر آلاینده را نیز در دراز مدت دنبال می کنیم تا کمتر با مشکلاتی از این دست روبرو شویم.