به گزارش خبرگزاری مهر، واحد پایش تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاهها با هدف ساماندهی فرآیند ارزیابی تندرستی جسمانی دانشجویان، شناسایی ناهنجاریهای اسکلتی-عضلانی و طراحی برنامههای تمرینی با تاکید بر مبانی علمی ویژه دانشجویان جدیدالورود هر سال در دانشگاهها آغاز به کار میکند.
بر این اساس اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای فرآیند پایش و ترویج سبک زندگی فعال اقدام به برگزاری کارگاه دستیاران واحد پایش تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاهها کرده است. این کارگاهها به دو صورت آنلاین و حضوری در مهرماه سال جاری برگزار میشود.
کارگاه آنلاین در تاریخ چهارشنبه ۹ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۴ در آدرس https://session.ssrc.ac.ir/tandorosti برگزار خواهد شد. کارگاه حضوری نیز در تاریخ چهارشنبه ۱۶ مهرماه از ساعت: ۸:۳۰ لغایت ۱۶ برگزار خواهد شد.
شرکت در کارگاهها محدود به یک کارشناس خانم و یک کارشناس آقا از هر دانشگاه است. گواهی شرکت تنها به افرادی ارائه میشود که بهطور تمام وقت در هر دو کارگاه حضور داشته باشند. با توجه به تغییر در آزمونهای پایش، حضور تمامی کارشناسان معرفیشده در هر دو کارگاه الزامی است. در پایان دوره همچنین از شرکتکنندگان آزمون به عمل خواهد آمد و گواهی دوره به افرادی که موفق به گذراندن آزمون شوند، اعطا خواهد شد.
