سرهنگ محمد مهدی یازمند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هجدهمین دوره لیگ علمی پایا، اظهار کرد: این دوره با هدف شناسایی و توانمندسازی نخبگان دانشآموزی در کشور و با مشارکت گسترده دانشآموزان ابتدایی استان گیلان برگزار شد.
وی افزود: در این دوره، بیش از ۴ هزار و ۵۰ دانشآموز ابتدایی از سراسر استان گیلان ثبتنام کردند و در قالب ۵۵۰ گروه علمی و با مجموع ۲۶۰۰ دانشآموز، پس از رقابتهای فشرده، ۵۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتند.
سرهنگ نیازمند با بیان اینکه در مرحله نهایی، ۱۰ تیم منتخب استان گیلان با نمایندگانی از استانهای اصفهان، اردبیل، فارس و تهران به رقابت پرداختند، گفت: نتایج این رقابتها با کسب ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز توسط ۳۰ دانشآموز گیلانی همراه بود که نشاندهنده سطح بالای علمی و آمادگی دانشآموزان استان است.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی گیلان همچنین به مشارکت فعال مدارس سمپاد و دولتی اشاره کرد و از موفقیت ویژه مدرسهای در منطقه مسکن مهر ناحیه یک رشت خبر داد.
وی تصریح کرد: این موفقیتها نویدبخش شکلگیری شبکهای از نخبگان دانشآموزی است که میتوانند آینده درخشانی برای نظام تعلیم و تربیت استان و کشور رقم بزنند.
نظر شما