پل طبیعت برای کودکان سرطانی طلایی می‌ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک، در راستای کمپین ماه آگاهی‌رسانی سرطان کودک که هر ساله از ابتدای سپتامبر در سراسر جهان برگزار می‌شود، با همکاری منطقه گردشگری فرهنگی هنری عباس‌آباد، پل طبیعت تهران را در شب ۲۷ شهریور ۱۴۰۴، به رنگ طلایی نورپردازی می‌کند.

ماه آگاهی‌رسانی سرطان کودک فرصتی است تا توجه جامعه به سرطان کودکان و تأثیرات آن بر زندگی آنها و خانواده‌هایشان جلب شود.

کمپین امسال «با محک طلایی شو» بر INSPIRING ACTION یا «الهام‌بخشی برای اقدام» متمرکز است؛ اقدامی که بر ضرورت نقش فعال افراد و نهادها در حمایت، آگاهی‌رسانی و ایجاد تغییرات مثبت برای کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان تأکید دارد.

نورپردازی پل طبیعت به رنگ طلایی، رنگ نمادین آگاهی از سرطان کودکان و همدلی با کودکان مبتلا به سرطان در سراسر جهان، اقدامی است که در کشورهای مختلف جهان در این ماه انجام می‌شود و مؤسسه محک نیز همراه با این پویش جهانی، جامعه را به مشارکت در راستای آگاهی‌رسانی و حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و خانواده‌هایشان دعوت می‌کند.