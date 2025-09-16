واکنش حماس به گسترش حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهر غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حماس در بیانیه ای اعلام کرد: گسترش حملات ارتش اشغالگر علیه غزه، فصل جدیدی از نسلکشی و پاکسازی نژادی است.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز سهشنبه با صدور بیانیهای، ضمن محکوم کردن حملات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به شهر غزه، گسترش این حملات را فصلی جدید از نسلکشی و پاکسازی نژادی علیه مردم غزه توصیف کرد.
بر اساس این بیانیه، تشدید حملات وحشیانه و بیسابقه در غزه، همزمان با اعلام عملیات نظامی گسترده از سوی جنایتکار جنگی نتانیاهو و کابینه او، نه تنها منجر به تشدید فاجعه انسانی در این منطقه شده، بلکه نسلکشی و پاکسازی نژادی سازمانیافته را نیز تشدید کرده است.
حماس به نقش آشکار آمریکا و حمایت نظامی و سیاسی واشنگتن از رژیم صهیونیستی اشاره و اعلام کرد: واشنگتن مسئولیت کامل نتایج این تجاوز را بر عهده دارد و شریک اصلی در نسلکشی و پاکسازی نژادی جاری در غزه است.
این جنبش همچنین از جامعه بینالمللی خواست تا تصمیمات و مواضع قاطع و مسئولانهای در خور این حجم از جنایات اتخاذ کنند و اشغالگر صهیونیستی را مجبور به پایان دادن به جنگ و رفع محاصره غزه نمایند.
در پایان، حماس از کشورهای عربی و اسلامی و ملتهای سراسر جهان خواست تا مسئولیتهای تاریخی، اخلاقی و انسانی خود را در قبال غزه و مردم مظلوم آن که در معرض نسلکشی قرار دارند، بر عهده گرفته و به سرعت در برابر اقدامات نتانیاهو و کابینه فاشیست او ایستادگی کرده و با طرحهای توسعهطلبانه اعلام شده آنها که فلسطین و کل منطقه را هدف قرار داده است، مقابله کنند.
