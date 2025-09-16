۵۵۰ کیلومتر از شبکه راه های آذربایجان غربی لکه گیری می شود

ارسلان شکری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدفگذاری امسال برای لکهگیری شبکه راههای استان ۵۵۰ کیلومتر است، افزود: تاکنون ۳۴۱ کیلومتر از این طرح با اعتبار ۶۷۰ میلیارد تومان اجرا شده و ۱۹۶ کیلومتر دیگر نیز در حال انجام است که با تأکیدات مقام عالی استان و پیگیریهای مستقیم ایشان پرتلاش هستیم تا پایان فصل کاری به اتمام برسد.
وی با اشاره به وجود دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه بینشهری شامل بزرگراهها، راههای اصلی و فرعی و همچنین چهار هزار و ۷۵۰ کیلومتر راه روستایی آسفالته در استان، گفت: تمامی این مسیرها نیازمند نگهداری و روکش آسفالت هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با تأکید بر بهسازی و آسفالت راههای روستایی اظهار کرد: احداث و آسفالت ۱۵۰ کیلومتر راه روستایی هدفگذاری شده که تاکنون ۶۲ کیلومتر از این طرحها به بهرهبرداری رسیده است و علاوه بر این، برای ۴۲۰ کیلومتر راه روستایی قرارداد بهسازی و روکش آسفالت منعقد شده که با برنامهریزیهای انجامشده، محقق خواهد شد.
شکری محرومیتزدایی و بهسازی راههای روستایی را از سیاستهای اصلی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان دانست و یادآور شد: این موضوع مورد تأکید استاندار محترم قرار دارد لذا تمام ظرفیتهای خود را برای تحقق این سیاستها که لازمه توسعه و بهبود کیفیت زندگی مردم است، به کار گرفتهایم.
اجرای ۳۷۰ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای ارتباطی آذربایجان غربی
شکری با تأکید بر تلاش شبانهروزی مجموعه راهداری استان برای بهبود وضعیت راهها، گفت: طی سال جاری ۳۷۰ کیلومتر روکش آسفالت محورهای ارتباطی و ۶۰ کیلومتر روکش راه روستایی با اعتباری نزدیک به یک هزار میلیارد تومان اجرا شده است.
وی افزود: هماکنون ۴۲۰ کیلومتر پروژه روکش آسفالت در حال اجراست و تفاهمنامههایی شامل ۶۰ کیلومتر در تکاب، ۱۰۰ کیلومتر در منطقه آزاد ماکو، ۴۸ کیلومتر با امور عشایر و ۸۰ کیلومتر در قالب کارهای امانی نیز منعقد شده است.
وی همچنین با اشاره به انجام ۲۰۰۰ کیلومتر خط کشی در محورهای مواصلاتی استان در سال جاری، گفت: رفع نقاط پرحادثه از اولویتهای اصلی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای است و امید میرود با این اقدامات روند کاهش تصادفات ادامه یابد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی ضعف خودروها، ضعف در فرهنگ رانندگی و وضعیت راهها را سه عامل اصلی تصادفات عنوان کرد و افزود: این اداره کل با اجرای پروژههای متعدد و ایمنسازی نقاط پرتصادف، سهم خود را در کاهش حوادث جادهای ایفا میکند.
نظر شما