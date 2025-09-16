به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد روز سه شنبه در نخستین جشنواره ترویجی و نمایشگاه عسل در قلعه والی با اشاره به ظرفیتهای بی بدیل استان در حوزه کشاورزی گفت: اگر ۱۶ ایستگاه پمپاژ نیمهتمام به بهرهبرداری برسند، حدود ۱۶ هزار هکتار اراضی به کشت آبی تبدیل خواهد شد و تولید محصولات کشاورزی استان تا ۸۰ هزار تن افزایش مییابد.
وی یکی از مهمترین چالشها را نرخ بالای بیکاری عنوان و تصریح کرد: باید الگوهای کشت را به گونهای در حوزه کشاورزی را طوری طراحی کنیم که بیشترین ایجاد اشتغال را در پی داشته باشد.
معاون اقتصادی استاندار ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ تن عسل در استان را فرصت مهمی برای برندینگ و توسعه بازار دانست و گفت: یکی از مشکلات اساسی این حوزه، بیاعتمادی مشتریان به کیفیت عسل است که با ارتقای بستهبندی و استانداردسازی میتوان این اعتماد را جلب کرد و استمرار بخشید.
میرزاد همچنین به ظرفیتهای اقتصادی اربعین اشاره کرد و افزود: توجه به اقتصاد اربعین میتواند به اندازه چندین هزار شغل رسمی برای مردم درآمد ایجاد کند.
وی از برنامهریزی برای تولید و تجاریسازی ۱۲ محصول دانشبنیان در سال آینده خبر داد و خواستار ورود سرمایه گذاران، دستگاههای اجرایی و بانکها برای حمایت از این طرحها شد.
معاون اقتصادی استاندار در پایان بر ضرورت آگاهی بخشی، تبادل تجربیات و فرهنگسازی در زمینه استقرار کندوها در جوار باغات موجود استان تاکید و بستهبندی و کیفی سازی و برندینگ اصولی روغن حیوانی و عسل بعنوان دو محصول پرفروش و درآمدزا را برای استان ضروری دانست.
