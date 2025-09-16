شرط زلنسکی برای دیدار با ترامپ و پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین گفت که او بدون هیچ شرطی برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و ولادمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه آماده است، اما این دیدار نباید در مسکو صورت گیرد.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه پیش از این گفت که برگزاری اجلاس سه‌جانبه با حضور اوکراین و آمریکا تنها به شرط دریافت پاسخی معقول از جانب کی‌یف به پیشنهادهای مسکو امکان‌پذیر خواهد بود.

ریابکوف گفت: ولادیمیر پوتین (رئیس جمهور روسیه) پیش از این تمام آنچه برای برقراری تماس با ولودیمیر زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) نیاز است را اعلام کرد.

وی افزود: در صورتی که هیچ پاسخ مناسب، معقول و هوشمندانه‌ای به سیگنال‌های ما داده نشود، دلیل زیادی برای صحبت از نوعی اجلاس در قالب سه‌جانبه وجود ندارد.

پوتین قبلاً گفته بود که مسکو برای میزبانی از مذاکرات صلح با اوکراین «آمادگی» دارد و روسیه امنیت کامل هیئت‌های اوکراینی در مسکو را تضمین می‌کند. به گفته وی، مسکو بهترین مکان برای دیدار روسیه و اوکراین در بالاترین سطح است.