به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت که نیروهای حافظ صلح در صورت استقرار در اوکراین، نیروهای «اشغالگر» و هدف مشروع ارتش روسیه خواهند بود.

به گفته لاوروف، دولت آمریکا ضرورت رسیدگی به علل ریشه‌ای جنگ اوکراین، از جمله احتمال پیوستن کی‌یف به ناتو را درک می‌کند.

لاوروف اضافه کرد که «آمریکایی‌ها درک می‌کنند که ساکنان کریمه، دونباس و نووروسیا هرگز تحت امر دولت کنونی کی‌یف نخواهند بود.»

وی تاکید کرد: ایالات متحده می‌داند که نقض حقوق بشر در اوکراین غیرقابل قبول است.

وزیر خارجه روسیه همچنین تلاش اروپا و کی‌یف را برای اجبار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به رها کردن تلاش‌هایش برای برقراری صلح و مختل کردن روند توافق را مورد انتقاد قرار داد.

لاوروف همچنین خاطرنشان کرد که نیروهای حافظ صلح در اوکراین عملاً «نیروهای اشغالگر» هستند و اهداف مشروعی برای پرسنل نظامی روسیه خواهند بود.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیش‌تر هشدار داد که نیروهای غربی در صورت اعزام به اوکراین، اهداف مشروع برای ارتش روسیه خواهند بود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفته بود می‌توان پس از برقراری آتش‌بس احتمالی، به عنوان بخشی از نیروهای حافظ صلح، هزاران نیرو در اوکراین مستقر کرد!