دعوت پوتین از زلنسکی برای مذاکره در مسکو با «ضمانت امنیتی ۱۰۰ درصدی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزوستیا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با اشاره به تمایل اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا، گفت که این حق و انتخاب مشروع این کشور است.
پوتین اعلام کرد که مسکو برای میزبانی از مذاکرات صلح با اوکراین «آمادگی» دارد و روسیه امنیت کامل هیئتهای اوکراینی در مسکو را تضمین میکند. به گفته وی، مسکو بهترین مکان برای دیدار روسیه و اوکراین در بالاترین سطح است.
وی گفت: طرف اوکراینی خواستار این ملاقات است و پیشنهاد آن را میدهد. من آمادهام. لطفاً بیایید؛ ما قطعاً شرایط را برای کار و تضمین امنیت فراهم میکنیم. ۱۰۰ درصد مطمئن باشید.
به گفته وی، برگزاری چنین دیداری در یک کشور بیطرف و ثالث «درخواست زیادی» است.
رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که مسکو به ضمانتهای امنیتی که باید برای روسیه و اوکراین تدوین شود، احترام خواهد گذاشت.
وی همچنین یک روز پس از آنکه متحدان غربی کییف نسبت به حضور نظامی در اوکراین در صورت توافق صلح با روسیه متعهد شدند، هشدار داد که هر گونه نیروی غربی که به اوکراین اعزام و در این کشور مستقر شوند، «هدفی مشروع برای ارتش مسکو خواهند بود.»
پوتین تاکید کرد: اگر نیرویی در آنجا ظاهر شود، به ویژه در طول درگیریها، ما با این فرض که آنها اهداف مشروع هستند، پیش خواهیم رفت.
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که «هر کشوری حق انتخاب در حوزه امنیت را دارد، اما این انتخاب نمیتواند به قیمت از دست رفتن امنیت کشوری دیگر باشد.»
وی بار دیگر تصریح کرد که مسکو کاملاً مخالف پیوستن اوکراین به ناتو است. به گفته وی، طبق قانون اساسی اوکراین، توافقات در مورد سرزمینها باید از طریق همهپرسی تصویب شود، اما برای این کار، ابتدا باید حکومت نظامی در این کشور لغو شود.
پوتین گفت که «جهان امروز از طریق پیشرفتهای فناورانه، عمیقاً به یکدیگر متصل است و منزوی شدن در یک به اصطلاح "پوسته ملی» نه تنها سودمند نیست بلکه زیانآور هم هست زیرا قدرت رقابتپذیری را تضعیف میکند. روسیه از تعامل با تمام کشورها به ویژه دوستانمان و کشورهایی که تمایل به همکاری با ما را دارند، استقبال میکند. ما خودمان را منزوی نکرده و از هیچکس دوری نمیگزینیم.»
رئیس جمهور روسیه که در «مجمع اقتصادی شرق» در ولادیووستوک صحبت میکرد، اضافه کرد که با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا توافق کرده است که در «صورت لزوم» با یکدیگر تماس بگیرند.
وی افزود که با ترامپ «گفتگویی آزاد» دارد و ادامه داد: او میداند که از چنین مکالماتی استقبال میکنم. میدانم که او هم (از چنین گفتگوهایی) استقبال میکند.
پوتین با اشاره به نشست اخیر گروه موسوم به «ائتلاف مشتاقان» در اروپا، اضافه کرد که «اما بر اساس نتایج این رایزنیها در اروپا، تاکنون هیچ گفتگویی"با ترامپ" نداشتیم.»
