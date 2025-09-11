  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۰

اصفهان و حیدرآباد هند خواهرخوانده می‌شوند

اصفهان - استاندار اصفهان گفت: اصفهان و حیدرآباد هند خواهرخوانده خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین حکیم الهی، نماینده مقام معظم رهبری در شبه قاره هند، از اقدامات گسترده و جدی برای احیای روابط خواهرخواندگی بین اصفهان و شهر حیدرآباد هند خبر داد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت پیوندهای تاریخی و فرهنگی بین دو منطقه اظهار داشت: طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در زمینه توسعه روابط فرهنگی بین اصفهان و هند صورت گرفته است. برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در حیدرآباد نمونه بارزی از این همکاری‌ها است که با استقبال گسترده مردم و مسئولان هند مواجه شد.

استاندار اصفهان با اشاره به مذاکرات انجام شده و جلسات متعدد میان مسئولان دو طرف گفت: هدف ما آن است که این روابط صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد و به طور کامل عملیاتی و اجرایی شود. برای رسیدن به این هدف، جلسات متعددی با حضور فرمانداران، مسئولان اقتصادی، نظامی و فرهنگی برگزار شده است تا موانع موجود شناسایی و مرتفع شود.

جمالی‌نژاد همچنین به موضوع سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و فعالان هندی در اصفهان پرداخت و تاکید کرد: با وجود مشکلاتی که برخی سرمایه‌گذاران هندی در مسیر فعالیت خود در ایران داشتند، ما تلاش می‌کنیم فضای مناسبی فراهم کنیم تا حضور فعال‌تر آنان در استان اصفهان میسر شود و زمینه اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی فراهم شود.

وی افزود: در حال برنامه‌ریزی برای سفری به هند و دیدار با مسئولان شهر حیدرآباد هستیم تا زمینه‌های همکاری بیشتر در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگ، اقتصاد و گردشگری فراهم شود.

استاندار اصفهان همچنین از حمایت کامل خود و دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای تفاهم‌نامه‌های دو جانبه و خواهرخواندگی خبر داد و گفت: با همت مسئولان و حمایت‌های مردمی، این روابط تاریخی و فرهنگی می‌تواند به توسعه همه‌جانبه منجر شود و ما آمادگی کامل داریم تا این پیوندها را به شکلی پایدار و اثربخش به پیش ببریم.

