به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین حکیم الهی، نماینده مقام معظم رهبری در شبه قاره هند، از اقدامات گسترده و جدی برای احیای روابط خواهرخواندگی بین اصفهان و شهر حیدرآباد هند خبر داد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت پیوندهای تاریخی و فرهنگی بین دو منطقه اظهار داشت: طی سال‌های گذشته اقدامات خوبی در زمینه توسعه روابط فرهنگی بین اصفهان و هند صورت گرفته است. برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در حیدرآباد نمونه بارزی از این همکاری‌ها است که با استقبال گسترده مردم و مسئولان هند مواجه شد.

استاندار اصفهان با اشاره به مذاکرات انجام شده و جلسات متعدد میان مسئولان دو طرف گفت: هدف ما آن است که این روابط صرفاً جنبه نمادین نداشته باشد و به طور کامل عملیاتی و اجرایی شود. برای رسیدن به این هدف، جلسات متعددی با حضور فرمانداران، مسئولان اقتصادی، نظامی و فرهنگی برگزار شده است تا موانع موجود شناسایی و مرتفع شود.

جمالی‌نژاد همچنین به موضوع سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و فعالان هندی در اصفهان پرداخت و تاکید کرد: با وجود مشکلاتی که برخی سرمایه‌گذاران هندی در مسیر فعالیت خود در ایران داشتند، ما تلاش می‌کنیم فضای مناسبی فراهم کنیم تا حضور فعال‌تر آنان در استان اصفهان میسر شود و زمینه اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی فراهم شود.

وی افزود: در حال برنامه‌ریزی برای سفری به هند و دیدار با مسئولان شهر حیدرآباد هستیم تا زمینه‌های همکاری بیشتر در حوزه‌های مختلف از جمله فرهنگ، اقتصاد و گردشگری فراهم شود.

استاندار اصفهان همچنین از حمایت کامل خود و دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای تفاهم‌نامه‌های دو جانبه و خواهرخواندگی خبر داد و گفت: با همت مسئولان و حمایت‌های مردمی، این روابط تاریخی و فرهنگی می‌تواند به توسعه همه‌جانبه منجر شود و ما آمادگی کامل داریم تا این پیوندها را به شکلی پایدار و اثربخش به پیش ببریم.