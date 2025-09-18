  1. اقتصاد
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

درخشش بانک ملی ایران در جشنواره روابط عمومی؛ دریافت نشان عالی مسئولیت

بانک ملی ایران در پنجمین دوره «جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی» که در سالن همایش کتابخانه ملی برگزار شد، با افتخار «نشان عالی مسئولیت اجتماعی» را در سطح پیشرو به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، این جشنواره با حضور علی دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و جمعی از اساتید و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی، به پاس تلاش‌های سازمان‌ها در ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی برگزار شد.

هیئت داوران این جشنواره، بانک ملی ایران را به پاس اقدامات شایسته و مثمر ثمر در حوزه مسئولیت اجتماعی شایسته دریافت نشان عالی «مسئولیت اجتماعی پیشرفته» دانست.

مسئولیت اجتماعی، به‌عنوان یکی از ارکان سرآمدی سازمانی، فراتر از وظایف معمول روابط عمومی تعریف شده و بانک ملی ایران با عملکردی متعهدانه، نه‌تنها به استانداردهای زندگی در جامعه کمک کرده، بلکه با حمایت‌هایی فراتر از الزامات قانونی، گامی بلند در توسعه و آبادانی کشور برداشته است.

در این مراسم، پیام ناتاشا پاولوویچ، رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی (IPRA)، قرائت شد که در آن بر اهمیت پیوند مسئولیت اجتماعی با اخلاق حرفه‌ای و نقش تحول‌آفرین هوش مصنوعی در ارتباطات تأکید شد.

