توزیع بیش از ۲ هزار تن نهاده دامی بین دامداران کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قربان‌پور عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به‌منظور تضمین امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان، با برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از دو هزار تن انواع نهاده دامی در بین دامداران شهرستان کاشمر توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر افزود: طی این مدت یک‌هزار و ۶۷۳ تن کنسانتره با قیمت ۱۵ هزار ریال پایین‌تر از نرخ آزاد و با هدف کاهش هزینه‌های تولید در اختیار دامداران قرار گرفته است.

وی با تأکید بر حفظ کیفیت نهاده‌های توزیعی ادامه داد: در راستای حمایت از بخش دامپروری صنعتی و دام سنگین نیز ۱۷۷ تن سبوس یارانه‌ای بین گاوداران شهرستان توزیع شد.

قربان‌پور همچنین با اشاره به همکاری تعاونی‌های دامداران با جهاد کشاورزی بیان کرد: به‌منظور حمایت از دامداران دام سبک و با توجه به شرایط خشکسالی، تاکنون ۲۰۲ تن جو توسط شرکت تعاونی دامداران شهرستان توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر با تأکید بر تداوم روند توزیع نهاده‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی، کاهش نزولات جوی و فقر مراتع، در روزهای آینده نیز کنسانتره خشکسالی برای حمایت از دامداران روستایی و سنتی تولید و در بین بهره‌برداران توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت دامی این شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر کاشمر دارای ۸۵ هزار و ۱۱۵ رأس دام سبک و پنج هزار و ۵۵۰ رأس دام سنگین است که تأمین نهاده‌های دامی برای آن‌ها نقشی مؤثر در تثبیت بازار و قیمت محصولات پروتئینی دارد.