توزیع بیش از ۸۰۰ تن نهاده دامی با ارز ترجیحی در کهگیلویه

حکمت الله همتینژاد در کفتوگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای امسال تاکنون تاکنون ۵۱۰ تن سبوس و ۳۵۴ تن جو میان دامداران توزیع شده است.
وی راستی آزمایی ونظارت دقیق و همچنین شناسایی دامداران واقعی را اولویت کاری مدیریت جهاد کشاورزی برشمرد و اظهار کرد: در این شرایط امکان انحراف نهادهها به حداقل میرسد.
مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه تاکید کرد: نهادهها در این شهرستان با هدف افزایش محصولات دامی و ارتقای کیفیت آنها و کاهش مشکلات دامداران توزیع میشود.
وی تصریح کرد: هر نوع فروش نهادههای دامی توسط دامداران ممنوع و قاچاق محسوب میشود و در صورت مشاهده قطعاً مطابق قانون برخورد خواهد شد.
