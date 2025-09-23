  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ مهر ۱۴۰۴، ۷:۱۶

توزیع بیش از ۸۰۰ تن نهاده دامی با ارز ترجیحی در کهگیلویه

توزیع بیش از ۸۰۰ تن نهاده دامی با ارز ترجیحی در کهگیلویه

یاسوج-مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت: طی ۶ ماه گذشته ۸۶۴ تن نهاده‌های دامی با ارز ترجیهی در این شهرستان توزیع شد.

حکمت الله همتی‌نژاد در کفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای امسال تاکنون تاکنون ۵۱۰ تن سبوس و ۳۵۴ تن جو میان دامداران توزیع شده است.

وی راستی آزمایی ونظارت دقیق و همچنین شناسایی دامداران واقعی را اولویت کاری مدیریت جهاد کشاورزی برشمرد و اظهار کرد: در این شرایط امکان انحراف نهاده‌ها به حداقل می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه تاکید کرد: نهاده‌ها در این شهرستان با هدف افزایش محصولات دامی و ارتقای کیفیت آن‌ها و کاهش مشکلات دامداران توزیع می‌شود.

وی تصریح کرد: هر نوع فروش نهاده‌های دامی توسط دامداران ممنوع و قاچاق محسوب می‌شود و در صورت مشاهده قطعاً مطابق قانون برخورد خواهد شد.

کد خبر 6598547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها