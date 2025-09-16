قهرمانی بدمینتون نونهالان پسر خراسان رضوی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین رضوی اظهار کرد: تیم بدمینتون نونهالان پسر خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی کشور بر سکوی اول ایستاد، در این مسابقات تیم قم دوم شد و تیم‌های توابع تهران و مرکزی به طور مشترک سوم شدند.

رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی افزود: این مسابقات از ۲۱ شهریور با حضور ۲۲۰ بازیکن و ۲۴ استان در رده سنی زیر ۱۱ و زیر ۱۳ سال در مشهد آغاز شد و امروز به پایان رسید.

وی ادامه داد: در بخش انفرادی آزاد رده سنی زیر ۱۳ سال «کیان جهان‌نوش» و «عماد مفیدی‌فر» از خراسان رضوی به ترتیب اول و دوم شدند و «محمدصدرا فراهانی» و «طه علمداری» از قم مقام سوم مشترک را کسب کردند.

رضوی اظهار کرد: در بخش انفرادی آزاد زیر ۱۱ سال نیز «امین حسینی غلامعلی زاده» و «امیرپارسا خطیبی» از تهران به ترتیب اول و دوم شدند و «مهدیار محمدی» از خراسان شمالی همراه با «فربد گلمکانی» از خراسان رضوی مقام سوم مشترک را به‌دست آوردند.

رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی ادامه داد: در بخش ۲ نفره آزاد نونهالان نیز «شایان احمدی» و «راوین صالحی» از خراسان شمالی مقام نخست را کسب کردند، «نیما فتاحی و محمد هاتفی» از یزد دوم شدند و «امیر محمد ستایشی و کوشا کریمی» از مازندران و «آریان اسکندری و رهام قاسمی» از زنجان به طور مشترک سوم شدند.

وی گفت: خراسان رضوی، خراسان شمالی، چهار محال و بختیاری، خوزستان، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، قم، قزوین، همدان،، توابع تهران، کرمانشاه، یزد، زنجان، لرستان، سمنان، مرکزی، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران، تهران، گلستان، کرمان و آذربایجان غربی، استان‌های شرکت‌کننده در این مسابقات بودند.