  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۱

رقابت آینده سازان بدمینتون کشور در مشهد

رقابت آینده سازان بدمینتون کشور در مشهد

مشهد - مسابقات بدمینتون قهرمانی نونهالان زیر ۱۱ و ۱۳ سال کشور در مجموعه ورزشی سجاد مشهد در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بدمینتون قهرمانی نونهالان زیر ۱۱ و ۱۳ سال کشور در مجموعه ورزشی سجاد مشهد در حال برگزاری است. در این مسابقات ۳۲۱ بدمینتون باز نونهال از ۲۷ استان کشور حضور دارند.

این مسابقات به صورت تیمی و در دو بخش یک نفره و دو نفره، تا بیست و پنجم شهریور ماه در مشهد ادامه دارد.

تیم‌های حاضر در این مسابقات در هشت گروه چهار تیمی قرار گرفتند که از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی راه پیدا می‌کنند.

گفتنی است؛ جایگاه رقابت کنندگان این مسابقات در رده بندی کشوری بازیکنان تأثیر گذار است.

کد خبر 6588407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها