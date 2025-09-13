رقابت آینده سازان بدمینتون کشور در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بدمینتون قهرمانی نونهالان زیر ۱۱ و ۱۳ سال کشور در مجموعه ورزشی سجاد مشهد در حال برگزاری است. در این مسابقات ۳۲۱ بدمینتون باز نونهال از ۲۷ استان کشور حضور دارند.

این مسابقات به صورت تیمی و در دو بخش یک نفره و دو نفره، تا بیست و پنجم شهریور ماه در مشهد ادامه دارد.

تیم‌های حاضر در این مسابقات در هشت گروه چهار تیمی قرار گرفتند که از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی راه پیدا می‌کنند.

گفتنی است؛ جایگاه رقابت کنندگان این مسابقات در رده بندی کشوری بازیکنان تأثیر گذار است.