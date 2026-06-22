به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین رضوی اظهار کرد: قاسمی که از بدمینتون‌بازان جوان و آینده‌دار مشهدی به شمار می‌رود، برای دومین بار موفق به پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی ایران در مسابقات آسیای میانه می‌شود.

رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی با بیان اینکه مسابقات تاجیکستان شهریور ماه برگزار خواهد شد افزود: این ورزشکار خراسانی پیش از این نیز سابقه درخشش در این رقابت‌ها را داشته و کسب ۲ نشان طلا در مسابقات آسیای میانه را در کارنامه خود ثبت کرده است.

وی اظهار کرد: حضور دوباره قاسمی در ترکیب تیم ملی، نشان‌دهنده تداوم روند موفقیت‌آمیز بدمینتون این استان در رده‌های پایه و جوانان و ظرفیت ارزشمند این رشته در استان است.