  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

بدمینتون‌باز خراسان رضوی مسافر مسابقات آسیای میانه شد

بدمینتون‌باز خراسان رضوی مسافر مسابقات آسیای میانه شد

مشهد- رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی گفت: محمدمتین قاسمی، بدمینتون‌باز جوان این استان با قهرمانی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی نماینده ایران در مسابقات آسیای میانه در تاجیکستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین رضوی اظهار کرد: قاسمی که از بدمینتون‌بازان جوان و آینده‌دار مشهدی به شمار می‌رود، برای دومین بار موفق به پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی ایران در مسابقات آسیای میانه می‌شود.

رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی با بیان اینکه مسابقات تاجیکستان شهریور ماه برگزار خواهد شد افزود: این ورزشکار خراسانی پیش از این نیز سابقه درخشش در این رقابت‌ها را داشته و کسب ۲ نشان طلا در مسابقات آسیای میانه را در کارنامه خود ثبت کرده است.

وی اظهار کرد: حضور دوباره قاسمی در ترکیب تیم ملی، نشان‌دهنده تداوم روند موفقیت‌آمیز بدمینتون این استان در رده‌های پایه و جوانان و ظرفیت ارزشمند این رشته در استان است.

کد مطلب 6868230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها