به گزارش خبرنگار مهر، میثم معزی، عصر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای از رشد ۷۰ درصدی مراجعات بیمارستانی با علائم قلبی و تنفسی خبر داد و هشدار داد: چنین رشدی زنگ خطری جدی است و نشان میدهد که آلودگی هوا دیگر یک مسئله مقطعی نیست، بلکه به بحرانی مزمن تبدیل شده است که نیازمند چارهاندیشی اصولی و فوری است.
وی با اشاره به آمار نگرانکننده مراجعات درمانی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۰۰ هزار مراجعه مرتبط با آلودگی هوا به مراکز درمانی ثبت شده که عمدتاً شامل مشکلات تنفسی و قلبی بودهاند. این رقم نسبت به ۱۸ ماه گذشته، بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است.
معزی، آسیبپذیری گروههای خاص مانند بیماران قلبی، ریوی، کودکان، مادران باردار و سالمندان را در شرایط آلودگی هوا بسیار بالا دانست و گفت: افزایش مراجعهها با علائمی چون تنگی نفس، تشدید آسم، عوارض قلبی و حتی سکتههای قلبی و مغزی، فشار مضاعفی بر بخش درمان وارد کرده است.
وی با اشاره به تبعات این بحران بر زیرساختهای درمانی اظهار کرد: در روزهای آلوده، اورژانسها با حجم چندبرابری بیماران مواجهاند، تختهای بیمارستانی سریعتر پر میشوند، نیاز به دارو و تجهیزات افزایش مییابد و این چرخه موجب فرسودگی شدید کادر درمان میشود. آلودگی هوا نهتنها سلامت مردم، بلکه پایداری خدمات درمانی را نیز تهدید میکند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز همچنین از درگیری کامل امکانات لجستیکی دانشگاه در روزهای بحرانی خبر داد و گفت: پزشکان و پرستاران با حجم بیسابقهای از بیماران مواجهاند، تجهیزات مصرفی با سرعت بالا استفاده میشود و خستگی کادر درمان بهشدت افزایش یافته است. این در حالی است که مطالبات بسیاری از همکاران ما هنوز پرداخت نشده و این فشار مضاعف میتواند کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی تنها میتواند نقش مسکن را ایفا کند، خواستار ورود جدی نهادهای مسئول شد و گفت: استانداری، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، شهرداریها و صنایع باید مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرند. بدون همافزایی دستگاهها، بار بحران همچنان بر دوش درمان باقی خواهد ماند.
معزی، نقش رسانهها را در مدیریت بحران حیاتی دانست و افزود: مطالبهگری رسانهای، بازتاب پیامدهای بهداشتی و درمانی آلودگی هوا و پیگیری اقدامات دستگاهها، میتواند زمینهساز شکلگیری یک عزم ملی برای مقابله با این بحران باشد.
وی به مردم توصیه کرد: در روزهای آلوده از تردد غیرضروری پرهیز کنند، از ماسکهای استاندارد استفاده و بیماران قلبی و ریوی حتماً توصیههای پزشکان خود را رعایت کنند.
