چشمی: صحبت از قهرمانی روی تیم فشار می آورد/ الوصل تیم قدرتمندی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال یکی از دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه در دبی امارات به مصاف تیم الوصل خواهد رفت تا نخستین بازی خود در فصل جدید این رقابت ها را برگزار کند.

روزبه چشمی در نشست خبری این دیدار گفت: شرایط تیم ما برای این بازی سخت است اما می دانیم که برابر الوصل امارات کار سختی پیش رو خواهیم داشت. این تیم بازیکنان زیادی دارد که همین باعث می شود روی نیمکت هم بازیکنان باکیفیتی داشته باشد.

وی ادامه داد: با این حال ما در روزهای گذشته تمرینات خیلی خوبی داشتیم و تمام نکات مربوط به الوصل را کادرفنی به بازیکنان گفته است.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: می‌دانیم بازی سختی داریم ولی ما استقلال هستیم و آماده هستیم یک بازی قوی، با کیفیت و پرقدرت را انجام دهیم و ان‌شاءالله بتوانیم برنده بازی باشیم. اول باید به فکر بازی فردا باشیم و در ادامه به صعود از گروه فکر کنیم.

روزبه چشمی ادامه داد: قطعا ما بازیکنان خوبی داریم ولی منطق می‌گوید نیاز به زمان داریم. الان صحبت کردن در خصوص قهرمانی در آسیا و لیگ ایران باعث ایجاد فشار به بازیکنان به خصوص بازیکنان جدید می‌شود. ما قطعا یکی از تیم‌های خوب ایران و رقابت‌های لیگ قهرمانان هستیم و قطعا برای هر جامی رقابت می‌کنیم.