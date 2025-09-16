به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که لیگ بیست و پنجم را با نوسان آغاز کرده است، در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه در امارات به مصاف تیم الوصل خواهد رفت. دیداری که هم میتواند شروع خوبی در لیگ قهرمانان باشد و هم آبیها را به لیگ برتر برگرداند.
لیگ به زمان نیاز دارد
هادی شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد تیمهای لیگ برتری در سه هفته لیگ بیست و پنجم گفت: اعتقاد دارم هنوز کیفیت تیمها به طور کامل دیده نمیشود و باید دو یا سه هفته دیگر به تیمها زمان بدهیم تا به شرایط ایده آل برسند. البته تیمهایی که تمرینات خود را زود شروع کرده یا استخوانبندی فصل گذشته خود را حفظ کردهاند عملکرد بهتری در لیگ داشتهاند و نتایج بهتری هم کسب کردهاند اما اعتقاد دارم با گذشت دو هفته دیگر از لیگ شرایط تیمها بهتر خواهد شد و شاهد بازیهای بهتر و زیباتری خواهیم بود.
ساپینتو بهانه نخواهد داشت
وی در خصوص عملکرد استقلال در سه هفته اول لیگ و شکست آبیپوشان تهرانی برابر هم نام اهوازی گفت: استقلال هنوز شکل واقعی خود را پیدا نکرده و باید کمی صبر کنیم تا بازیکنان جدید با دیگر بازیکنان به یک هماهنگی کامل از نظر کار تاکتیکی و فنی دست پیدا کنند. ضمن اینکه اگر ساپینتو روی نیمکت بنشیند و کنار خط با بازیکنان صحبت کند شرایط برای استقلال بهتر خواهد شد.
وی تاکید کرد: آبیپوشان مقابل استقلال خوزستان بد شانس هم بودند و تیر دروازه و یک دروازه بان آماده اجازه گلزنی را نداد و استقلال تهران اولین شکست را پذیرا شد. مدیران استقلال بازیکنان خارجی با کیفیتی را جذب کردند تا ساپینتو مشکلی نداشته باشد و اعتقاد دارم سرمربی آبیپوشان با داشتن بازیکنانی چون آسانی و حدادی و دیگر خارجیها دیگر عذر و بهانهای نخواهد داشت و باید در هفتههای پیش رو نتایج مورد دلخواه هواداران را کسب کند.
اعتراضها به داوری تمامی ندارد
کارشناس فوتبال در خصوص اعتراض بازیکنان و سرمربیان از شروع لیگ تا پایان هفته سوم گفت: این اعتراضات تمام نخواهد شد و تا پایان فصل ادامه خواهد داشت. به اعتقاد من داور مقصر نیست چون شرایط برای بهتر شدن داوران وجود ندارد. ضمن اینکه داور امنیت شغلی و مالی هم ندارد. وقتی یک داور با یک سوت اشتباه ۶ ماه محروم میشود او با استرس قضاوت میکند و تمرکز کامل را ندارد. چرا در دنیا فقط فغانی در سطح بینالمللی چهره شناخته شده است. داوران ما باید به کلاسهای پیشرفته بروند و تجربه کسب کنند.
این پیشکسوت تاکید کرد: هیچ داوری از نظر من به طور عمد سوت اشتباه نمیزند و به دنبال این نیست تا علیه یک تیم قضاوت کند. البته با آمدن سیستم ویدئویی تا حدودی مشکلات داوری حل شده اما باید به تیمها هم حق بدهیم که با این وضعیت اقتصادی هزینههای زیادی میکنند تا موفق باشند ولی یک سوت اشتباه همه برنامههای آنها را از بین میبرد و در مجموع اعتقاد دارم که نه داوران و نه تیمها مقصر نیستند و اگر به دنبال از بین رفتن اعتراضات به داوری هستیم باید داوران را راهی کلاسهای پیشرفته داوری کنیم تا به هدفی که به دنبال آن هستیم برسیم.
الوصل عیار استقلال را مشخص خواهد کرد
شکوری در خصوص دیدار استقلال برابر الوصل از هفته اول لیگ سطح ۲ آسیا گفت: بازی با حریف اماراتی آسان نخواهد بود و آبیپوشان باید با بهترین ترکیب به میدان بروند تا نتیجه دلخواه را کسب کند. بازی با الوصل عیار استقلال را مشخص خواهد کرد و نشان خواهد داد که بازیکنان و کادر فنی چقدر به هماهنگی رسیدهاند و کادر فنی چه شناختی از نفرات خود به دست آورده است.
مدافع سابق آبیپوشان ادامه داد: امیدوارم استقلال بتواند به پیروزی دست پیدا کند. استقلال روزهای خیلی سختی را فصل پیش پشت سر گذاشت و به لطف خدا در زمان مربیگری جباری توانست در جام حذفی قهرمان شود و امیدواریم باز هم به قهرمانی دست پیدا کند. یک بازی خوب و شناخت کافی از نقاط ضعف حریف میتواند برگ برنده استقلال در این دیدار حساس باشد.
فرهنگ سازی بخوبی اجرا نشده
وی در پایان و در خصوص رفتارهای عجیب تماشاگران در اهواز و دیگر شهرها تاکید کرد: متأسفانه هنوز نتوانستیم در خصوص حضور در ورزشگاه و حمایت از تیم خود فرهنگ سازی کامل داشته باشیم. البته نسبت به گذشته بهتر شده ولی باز هم شاهد خطرناکترین رفتارها در ورزشگاههای کشور هستیم. اگر در اهواز اتفاق غیر قابل جبرانی رخ میداد چه کسی پاسخگو بود. باید کانون مشوقین از افراد تحصیلکرده استفاده کند باشگاهها و نهادهای مرتبط هم باید در فرهنگ سازی تلاش بیشتری کنند تا دیگر شاهد چنین رفتارهای خطرناکی نباشیم.
