به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال یکی از دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه روز چهارشنبه در دبی امارات به مصاف تیم الوصل خواهد رفت تا نخستین بازی خود در فصل جدید این رقابت ها را برگزار کند.

ریکاردو ساپینتو در نشست خبری این دیدار که شامگاه سه شنبه برگزار شد گفت: حریف ما بازیکنان و کادر فنی خیلی خوبی دارد. بازیکنانی که هر کدام از نظر فنی شرایط بالایی دارند. مربی آنها هم رفیق من است و شخصا رابطه خوبی با هم داریم ولی در بازی رقیب هم هستیم.

وی ادامه داد: هر دو تیم می خواهند به مرحله بعدی صعود کنند اما روز چهارشنبه هر دو تیم و هر دو مربی مقابل یکدیگر هستند تا در زمین به رقابت بپردازند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اضافه کرد: ما برای قویترین تیم گروه به میدان خواهیم رفت. حریف بازیکنان خوبی دارد و بودجه این تیم تقریبا دو برابر بودجه تیم ماست. آنها نزدیک به ۲۵ میلیون دلار در این فصل سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

ریکاردو ساپینتو در ادامه تمجید از قدرت فنی تیم الوصل امارات خاطرنشان کرد: بازی‌های زیادی از آن‌ها دیده‌ایم و در همه زمینه‌ها تیمی قدرتمند هستند. مهاجمان و وینگرهای خطرناکی را الوصل در اختیار دارد.

ساپینتو در ادامه این نشست خبری گفت: آدمی نیستم که زیاد صحبت کنم و هدف ما الان این است که به مرحله بعدی صعود کنیم. ما بازیکنان جدیدی را این فصل جذب کردیم و بیشتر آن‌ها زیاد با ما تمرین نکرده‌اند چون در اردوهای تیم ملی حضور داشتند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: دو سه روزی است که این بازیکنان با ما تمرین کرده‌اند و این کافی نیست. برای ساختن تیمی که ما می‌خواهیم بسازیم ولی خواهیم دید که تیمی قوی خواهیم بود. می‌دانم بازی دوم بهتر از بازی فردا خواهیم بود. این بهانه نیست و ما فردا می‌رویم و می‌جنگیم.

ساپینتو افزود: بازیکنان آزادی داشتیم که خودشان تمرین می‌کردند و سپس با تیم تمرین کردند. تمرین انفرادی با گروهی متفاوت است. بازیکنان باید روی فرم بیایند تا به تیم کمک کنند. البته آن‌ها آماده کمک کردن هستند ولی نه برای نود دقیقه و در بازی فردا هم از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

وی در پایان گفت: هواداران بدانند ما در حال آماده‌سازی تیم هستیم و یک تیم رقابتی الان داریم. وقتی بازیکنان به فرم فیزیکی خود برسند و باهم هماهنگ شوند، تیمی قوی خواهیم بود.