به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه «اتحاد» امارات، تیم فوتبال الوصل شامگاه چهارشنبه ۲۶ شهریور در اولین دیدار خود از لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف استقلال ایران می‌رود. این مسابقه ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران و ۲۰ به وقت امارات در ورزشگاه زعبیل دبی برگزار می‌شود و هواداران الوصل با شور و اشتیاق زیادی منتظر آن هستند، چون این رقابت‌ها رؤیای دیرینه طرفداران «امپراتور» به شمار می‌رود.

در این دوره، ۱۳ تیم (از جمله الوصل، النصر عربستان، الاهلی قطر، استقلال ایران، آرقداج ترکمنستان، گوا هند، گامبا اوساکا ژاپن و پوهانگ استیلرز کره جنوبی.)برای نخستین بار در لیگ قهرمانان آسیا ۲ حضور دارند.

الوصل در این بازی با ترکیب کامل حاضر خواهد شد. در آخرین تمرین، رئیس شرکت فوتبال الوصل و اعضای هیئت مدیره برای حمایت از بازیکنان در کنار تیم حضور داشتند. همچنین هواداران پرشور الوصل با پرچم‌ها و شعارهایشان، تیم را همراهی کردند.

این تیم در هفته‌های اخیر توانسته بعد از نتایج پرنوسان در لیگ داخلی، دوباره شرایط خود را سامان دهد. آن‌ها در جام ابوظبی عملکرد هجومی خوبی داشتند و ۹ گل به الظفره زدند. خریدهای جدید هم خیلی زود توانایی‌هایشان را نشان دادند و باعث تقویت خط حمله شدند. کادر فنی الوصل به رهبری کاسترو امیدوار است که با تکیه بر حملات از جناحین و استفاده از توانایی‌های فردی بازیکنان، بتواند در آسیا رقابت کند.

البته تساوی برابر العین در لیگ، کمی نگرانی در بین هواداران ایجاد کرد، اما بازیکنان و مدیران باشگاه همچنان به توانایی تیم باور دارند.

نیکولاس خیمنس، هافبک الوصل، گفت: قهرمانی در آسیا آرزوی مشترک ما و هواداران است. می‌دانیم رقابت‌ها سخت خواهد بود، اما متحد هستیم و با روحیه جنگندگی وارد زمین می‌شویم. هدف ما خوشحال کردن هواداران است و شروع‌مان هم برابر تیم بزرگی مثل استقلال خواهد بود.

او اضافه کرد که اتحاد تیم و حمایت هواداران بزرگ‌ترین نقطه قوت الوصل در این فصل است و بازیکنان هم قول داده‌اند همه توان‌شان را برای نوشتن فصل جدیدی در تاریخ باشگاه به کار بگیرند.