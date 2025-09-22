برگزاری بیش از چهار هزار برنامه در کرمانشاه در سالگرد دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، یونس عزیزی، صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، با تبریک این ایام به ملت ایران به ویژه مردم کرمانشاه و اصحاب رسانه استان، با اشاره به نقش برجسته کرمانشاه در آغاز و پایان جنگ تحمیلی گفت: انقلاب اسلامی از بدو پیروزی در سال ۱۳۵۷ با توطئه‌های گوناگون دشمنان مواجه بود و استکبار جهانی برای شکست نظام نوپای اسلامی عملیات‌های متعددی طراحی کرد اما به دلیل رهبری امام خمینی (ره) و حضور مردم ناکام ماند.

وی با بیان اینکه رژیم بعث عراق از فروردین ۱۳۵۸ تا شهریور ۱۳۵۹ بیش از ۶۳۶ تجاوز مرزی به خاک ایران داشت افزود: کرمانشاه نقطه آغاز رسمی جنگ و عملیات مرصاد پایان‌بخش آن بود. عزیزی تصریح کرد مقاومت مردم این استان در جنگ هشت ساله و حتی در جنگ دوازده روزه علیه داعش نمونه‌ای بی‌بدیل از ایستادگی و فرهنگ دفاع مقدس است که باید به نسل جوان منتقل شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کرمانشاه با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب فرهنگ دفاع مقدس را گنجینه‌ای پایان‌ناپذیر توصیف کرده‌اند گفت: انتقال این فرهنگ به نوجوانان و جوانان از مسیرهای گوناگون به ویژه رسانه‌ها، فضای مجازی و اردوهای راهیان نور ضروری است. به گفته او استان کرمانشاه دارای هشت یادمان دفاع مقدس از جمله یادمان مرصاد است که بیشترین بازدیدکننده را در کشور دارد.

عزیزی با اشاره به نقش بی‌بدیل فرماندهان و مردم در هشت سال جنگ تحمیلی ادامه داد: در حالی که رژیم بعث با حمایت قدرت‌های جهانی به ایران حمله کرد، نیروهای ایرانی با کمترین امکانات و تکیه بر خودباوری، صنایع نظامی بومی و روحیه ایثار و شهادت توانستند دشمن را ناکام بگذارند.

وی برنامه‌های هفته دفاع مقدس را تشریح کرد و گفت: ۱۳۰ برنامه محوری با همکاری نیروهای مسلح، ادارات و نهادهای استان طراحی شده و در مجموع بیش از چهار هزار و ۵۰۰ فعالیت در طول هفته اجرا می‌شود. روزشمار برنامه‌ها از پیشکسوتان دفاع مقدس آغاز و با بزرگداشت فرماندهان و حماسه‌آفرینان به پایان می‌رسد. تجلیل از پیشکسوتان، برگزاری مراسم با حضور شخصیت‌های کشوری، برنامه‌های ویژه جوانان، زنان، شهیدان و جانبازان از جمله این رویدادها است.

عزیزی با اشاره به احداث مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس کرمانشاه گفت: فاز نخست این پروژه شامل گالری موزه، مرکز اسناد، کتابخانه و سالن آمفی‌تئاتر ۳۰۰ نفری تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته و با حمایت‌های استانداری و مشارکت خیرین تلاش می‌شود تا دهه فجر افتتاح شود.

وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل فاز نخست را حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با تکمیل این مرکز، ظرفیت مناسبی برای معرفی رشادت‌های مردم کرمانشاه و برگزاری برنامه‌های فرهنگی فراهم خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کرمانشاه همچنین از چاپ سالانه ۶۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۵ عنوان کتاب آماده انتشار شده و دانشنامه سه جلدی دفاع مقدس کرمانشاه نیز در تهران رونمایی خواهد شد.

او در پایان ضمن قدردانی از همراهی اصحاب رسانه تأکید کرد: حفظ و ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار نیازمند همت همه دستگاه‌ها، نهادها و مردم است تا این گنجینه ماندگار به نسل‌های آینده منتقل شود.