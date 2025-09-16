به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه نمایشگاه «بسیجی» متشکل از آثار نقاشی و تجسمی سیدمحمدرضا میری با موضوع قهرمانان ملی و جهانی شامگاه ۲۵ شهریور در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.
مراسم پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
در آئین افتتاحیه این نمایشگاه حجتالاسلام و المسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، مجید شاهحسینی رئیس فرهنگستان هنر، سید امیرحسین جاوید معاون مدیریت حوزه هنری، محمدعلی رجبیدوانی نقاش و هنرمند پیشکسوت و ... حضور داشتند.
مجری پس از بیان خوشامدگویی به حضار از سید امیر حسین جاوید معاون مدیریت حوزه هنری دعوت کرد تا روی صحنه حاضر شود.
با درک درست از واژه «بسیجی» سبب تغییر میشویم
جاوید بیان کرد: اگر بتوانیم درک درستی از واژه «بسیجی» داشته باشیم میتوانیم سبب تغییر شویم و درک درست این واژه ما را به هدف حضرت حق از خلقت آدمیزاد میرساند. زحمت من و برادران من در مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و همراهی و همکاری حوزه هنری خراسان رضوی به این نمایشگاه مهم ختم شده است.
پس از جاوید سید محمدرضا میری نقاش آثار نمایشگاه «بسیجی» روی صحنه حاضر شد و گفت: بهانه گرد هم آمدن در این نمایشگاه عبارت «بسیجی» است. هدف از خلق این آثار برجسته کردن روحیه شجاعانه و خالصانه «بسیجی» بود، روحیهای که عاری از هرگونه تصنع بود. حقیقتا آن چهرههای با صفا و با پوشش های ساده، قهرمانان ما هستند؛ این دسته از افراد خیلی از ما دور نبودند و خوشبختانه در یک دوره زیست کردیم و این افتخار برای ما خواهد ماند که با قهرمانان دوران خود زندگی کردیم.
پس از جاوید، محمد علی رجبیدوانی نقاش پیشکسوت، پشت تریبون حاضر شد و بیان کرد: از صحبت در جلسهای که یاد انقلاب در آن با ماست، بسیار خرسندم. حوزه هنری، توسط عدهای از نقاشان و گرافیستهای جوان و بدون هیچ تجربه تشکیلاتی، شکل گرفت و این شکلگیری ثمره کار کردن بود و نه سلسله مراتب تشکیلاتی. کسانی که به عشق ولایت تنها کار میکردند. در آن زمان کسی فکر نمیکرد که این اقدام به یک مرکز سیستماتیک بدل شود. هنر انقلاب هنری است که مانند خود انقلاب زنده است، هنر انقلاب تحولات را ایجاد میکند و از دل آنها فرهنگ میسازد؛ همه هنرهای انقلابی یک ویژگی مشترک دارند و آن ویژگی این است که اثر از دل هنرمند برآمده است و آن هنرمند دارای فتوت است.
هنرمند انقلابی بدون منفعت شخصی اثرش را خلق میکند
وی افزود: هنرمند انقلابی برای بیان حقیقت هیچ ملاحظهای را در نظر نمیگیرد و آن را عاری از هرگونه منفعت شخصی عنوان میکند. این حاکی از روحیه ساده و کودکانه هنرمند انقلابی است. در پایان به جملهای از مارتین هایدگر اشاره میکنم که بسیار زیبا بیان میکند؛ ما نباید از آثار هنری سخن بگوییم، بلکه باید خاموش باشیم تا آثار هنری با ما سخن بگوید.
پس از رجبیدوانی، حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی روی صحنه حاضر شد و آیهای از قرآن کریم را برای حضار قرائت کرد.
در پایان با حضور حجت الاسلام قمی و هنرمندان و مدیران حاضر در مراسم نمایشگاه «بسیجی» افتتاح شد و حاضران به دیدن آثار نمایشگاه پرداختند.
نظر شما