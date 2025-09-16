هجرت حضرت معصومه (س) نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی سه شنبه شب در جمع نمازگزاران در گناوه با گرامیداشت سالروز ورود حضرت معصومه (س) به شهر قم اظهار کرد: یکی از نکات بسیار مهم تاریخ اسلام و تشیع هجرت حضرت فاطمه معصومه در سال ۲۰۱ هجری قمری، است که در شرایط حساس سیاسی انجام شد و عامل این هجرت تاریخی دیدار با امام خود حضرت رضا علیه السلام است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه با بیان اینکه هجرت حضرت فاطمه معصومه (س) نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود، افزود: هدف اصلی هجرت حضرت معصومه (س) تثبیت امر امامت امام رضا بود و آنقدر این امر مهم و حساس بود که تصمیم حضرت معصومه این شد تا وارد میدان شود و به دفاع از امام خود مسیر پر خطر را انتخاب کند و در این راه به شهادت برسد، چنانچه حضرت زهرا نیز برای دفاع از ولایت و امامت شهید این راه شدند.

وی گفت: کاروان حضرت معصومه (س) پس از حرکت از مدینه، مسیر طولانی و دشواری را طی کرد و وقتی به ساوه رسیدند، به‌دلیل بیماری شدید امکان ادامه سفر برای ایشان فراهم نشد، در همین زمان بود که بزرگان قم با آگاهی از حضور ایشان، به استقبال آمده و از حضرت درخواست کردند تا به قم عزیمت کنند.

حجت الاسلام محمدی بیان کرد: جایگاه حضرت معصومه سلام الله علیها در نزد اهل‌بیت علیهم السلام جایگاه بسیار رفیعی است تا جایی که امام معصوم برای شخص ایشان زیارتنامه می‌خواند. «السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ وَلِیِّ اللهِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یَا أُخْتَ وَلِیِّ اللهِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یَا عَمَّهَ وَلِیِّ اللهِ، السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَکاتُهُ؛».

ویث افزود: در بین اهلبیت علیهم السلام دو نفر بعنوان شافعان روز محشر که مقام شفاعت کبری دارند مطرح هستند که یکی فاطمه الزهرا (س) و دیگری فاطمه معصومه سلام الله علیهم اجمعین است که حکایت از مقام، شانیت و فضیلت بی مثل و مانند آنها دارند یَا فاطِمَهُ اشْفَعِی لِی فِی الْجَنَّهِ فَإِنَّ لَکِ عِنْدَ اللهِ شَأْناً مِنَ الشَّأْنِ.

وی با بیان اینکه جایگاه علمی حضرت معصومه زبانزد عام و خاص است گفت: به نقل تاریخ حضرت معصومه دارای این مقام علمی است تا جایی پدر بزرگوارش امام موسی بن جعفر علیه السلام در حق او این جمله دارند «فداها ابوها» و امروز در جایگاه علمی و مذهبی شهر مقدس قم در جهان اسلام به واسطه جایگاه دختر موسی بن جعفر (ع) جایگاه عظیمی دارد و برای همگان مشهود است.

وی گفت: امام صادق (ع) قبل از تولد حضرت معصومه (س)، از دفن بانویی با کرامت که ملقب به کریمه اهلبیت از فرزندان خود به نام فاطمه در قم خبر داده که هرکس او را زیارت کند، بهشت بر او واجب می‌شود و فرمود: «خدا را حرمی است که مکه است، پیامبر (ص) را حرمی است که مدینه است، امیرالمؤمنین (ع) را حرمی است که کوفه است و حرم ما اهلبیت قم خواهد بود.»