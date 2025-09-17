  1. استانها
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۵۶

اهل قم زمینه‌ساز ظهور خواهند بود

قم – استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر جایگاه تاریخی و معنوی قم در روایات اهل‌بیت (ع) گفت: مردم این شهر به واسطه اخلاص و استقامت در مسیر ولایت از زمینه‌سازان ظهور خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین بندانی نیشابوری شامگاه سه شنبه در مراسم مسجد مقدس جمکران با گرامیداشت سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم اظهار کرد: امام صادق (ع) فرموده‌اند که خداوند مکه را حرم خود، مدینه را حرم پیامبر (ص)، کوفه را حرم امیرالمؤمنین (ع) و قم را حرم اهل‌بیت (ع) قرار داده است و هر کس حضرت فاطمه معصومه (س) را در قم زیارت کند، بهشت بر او واجب خواهد شد.

بندانی نیشابوری در پایان یادآور شد: زیارت حضرت معصومه (س) در روایات هم‌سنگ زیارت حضرت زهرا (س) و امام رضا (ع) دانسته شده و زائران این بانوی کریمه از شفاعت اهل‌بیت (ع) بهره‌مند خواهند شد.

بندانی نیشابوری در ادامه به اهمیت دعای عصر جمعه در مفاتیح‌الجنان اشاره کرد و افزود: در این دعا از خداوند می‌خواهیم که ما را از یاد امام زمان (عج) غافل نکند و در خدمت به آن حضرت ثابت‌قدم بدارد.

وی خاطرنشان کرد: خدمت به امام عصر (عج) تنها در کارهای بزرگ خلاصه نمی‌شود، بلکه هر اقدام خیر مانند یاری نیازمندان، رعایت حجاب، حضور در مسجد جمکران و حتی ترک گناه، در شمار خدمت به آن حضرت قرار می‌گیرد.

این خطیب دینی با تأکید بر ضرورت اختصاص زمانی در طول روز به یاد حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه داد: شبانه‌روز ۱۴۴۰ دقیقه است و اگر تنها ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از آن را به ذکر و دعا برای آن حضرت اختصاص دهیم، مصداق عمل به روایت «لا تنسنا ذکره» خواهد بود.

وی ادامه داد: خواندن زیارت آل یاسین و دعای فرج از مهم‌ترین اعمال روزانه شیعیان برای تجدید عهد با امام زمان (عج) محسوب می‌شود.

