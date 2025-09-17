به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین بندانی نیشابوری شامگاه سه شنبه در مراسم مسجد مقدس جمکران با گرامیداشت سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم اظهار کرد: امام صادق (ع) فرموده‌اند که خداوند مکه را حرم خود، مدینه را حرم پیامبر (ص)، کوفه را حرم امیرالمؤمنین (ع) و قم را حرم اهل‌بیت (ع) قرار داده است و هر کس حضرت فاطمه معصومه (س) را در قم زیارت کند، بهشت بر او واجب خواهد شد.

بندانی نیشابوری در پایان یادآور شد: زیارت حضرت معصومه (س) در روایات هم‌سنگ زیارت حضرت زهرا (س) و امام رضا (ع) دانسته شده و زائران این بانوی کریمه از شفاعت اهل‌بیت (ع) بهره‌مند خواهند شد.

بندانی نیشابوری در ادامه به اهمیت دعای عصر جمعه در مفاتیح‌الجنان اشاره کرد و افزود: در این دعا از خداوند می‌خواهیم که ما را از یاد امام زمان (عج) غافل نکند و در خدمت به آن حضرت ثابت‌قدم بدارد.

وی خاطرنشان کرد: خدمت به امام عصر (عج) تنها در کارهای بزرگ خلاصه نمی‌شود، بلکه هر اقدام خیر مانند یاری نیازمندان، رعایت حجاب، حضور در مسجد جمکران و حتی ترک گناه، در شمار خدمت به آن حضرت قرار می‌گیرد.

این خطیب دینی با تأکید بر ضرورت اختصاص زمانی در طول روز به یاد حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه داد: شبانه‌روز ۱۴۴۰ دقیقه است و اگر تنها ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از آن را به ذکر و دعا برای آن حضرت اختصاص دهیم، مصداق عمل به روایت «لا تنسنا ذکره» خواهد بود.

وی ادامه داد: خواندن زیارت آل یاسین و دعای فرج از مهم‌ترین اعمال روزانه شیعیان برای تجدید عهد با امام زمان (عج) محسوب می‌شود.