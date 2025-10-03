حضرت معصومه (س) الگویی برای زنان و دختران جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی پنجشبه شب در مراسم سالروز شهادت حضرت معصومه (س) در حوزه علمیه الزهرا (س) گناوه با تسلیت ایام سوگواری وفات این بانوی بزرگ اسلام و کریمه اهل بیت (س) اظهار کرد: حضرت معصومه (س) شخصیتی است که چهار امام معصوم (امام صادق، امام موسی کاظم، امام رضا و امام جواد (ع)) درباره ایشان سخن گفته اند.

امام جمعه گناوه افزود: امام جعفر صادق (ع) در روایتی پیرامون شهر قم که امروز مرکز و ثقل تشیع و مرجعیت و حوزه های علمیه است فرمودند که «خداوند حرمی دارد که مکه است ، رسول خدا(ص) حرمی دارد که مدینه منوره است ،حرم امیرالمومنین علی (ع) کوفه و حرمی نیز اهل بیت (ع) دارند که شهر مقدس قم است و فرمودند به زودی در آن سرزمین شخصیتی از فرزندان ما دفن می شود که اسمش فاطمه است.»

وی با بیان اینکه حضرت معصومه (س) دارای ویژگی ها و فضائل فراوان است گفت: در کلام امام صادق به یکی از ویژگی های حضرت این اشاره شده است اگر کسی آنحضرت را در قم زیارت کند ثواب آن بهشت خواهد بود و ایشان شافی و شفاعت کننده در روز قیامت است.

وی ادامه داد: یکی از امامزادگانی که زیارتنامه ایشان از سوی امام معصوم صادرشده ،حضرت معصومه (س) است که این زیارتنامه دریایی از معرفت و شناخت و جایگاه آن حضرت را در بر دارد و امروز خیر و برکات آن حضرت از شهر قم به تمام اقصی نقاط عالم رسیده است.

وی با بیان فرازهایی از زیارتنامه حضرت معصومه (س) گفت: یکی از فرازها در زیارتنامه حضرت مربوط به شان،مقام و منزلت ایشان است و دارای چنان جایگاه و شانی است که همه علما،عرفا افتخار می کنند زیر سایه آن حضرت بوده اند.

وی ادامه داد: عارفانی مانند آیت الله بهجت یا حضرت امام (ره) و بزرگان مراجع شیعه خود را مدیون فیوضات مضجع شریف حضرت معصومه (س) می دانند و همه علما افتخارشان متنعم شدن از خوان گسترده کریمه اهل بیت (ع) بوده است.

وی بیان کرد: مقام زیارت و شفاعت حضرت بسیار ارزشمند است و این حضرت جلوه ای از جلوه های حضرت فاطمه زهرا (س) را دارد.

امام جمعه گناوه حضرت فاطمه معصومه (س) را منشا خیرات و برکات عنوان کرد و افزود: حضرت معصومه (س) دارای مقام شفاعت،جایگاه و شان والا و مقام معرفت نسبت به امام خود و ولایت بوده اند.

وی گفت: عاقبت به خیر شدن و سعادت از درخواست هایی است که در زیارتنامه حضرت معصومه (س) از آن حضرت درخواست می کنیم که این بهترین دعا است .

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه دشمنان علیه اعتقادات و باورهای اسلامی به‌ویژه حجاب و عفاف گفت: در شرایطی که دشمنان تفکراتی علیه اعتقادات و باورهای جامعه اسلامی را مطرح می کنند و به نام برابری حقوق زنان به دنبال رسیدن به اهداف شوم خود هستند، زندگی و سیره حضرت معصومه (س) می تواند بهترین الگو و اسوه برای زندگی فردی و اجتماعی زنان و دختران جامعه ما باشد .