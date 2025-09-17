سالانه ۲۵۲ تن خرما در شهرستان گرمسیری مهران تولید می شود

محمدجواد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام سطح زیر کشت باغات نخلستان شهرستان مهران، اظهار داشت: سطح زیر کشت نخلستانها در این شهرستان بالغ بر ۱۲۶.۲ هکتار است که میزان تولید سالانه آن به ۲۵۲.۲ تن میرسد. ارقام عمده خرما شامل زاهدی، اشرسی، مکتوم، برحی و خضراوی است که از نظر ارزش اقتصادی به ترتیب اشرسی، زاهدی، برحی و مکتوم در اولویت قرار دارند.
وی در ادامه افزود: در سالهای اخیر شاهد افزایش زیر کشت باغات بودیم که این امر هم به دلیل احداث باغات جدید و هم جایگزینی باغات فرسوده صورت گرفته است. شرایط آب و هوایی شهرستان مهران برای کشت نخیلات نسبت به سایر درختان مناسبتر است و از این ظرفیت به خوبی بهرهبرداری میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران، چالشهای پیشروی کشاورزان را اینگونه بیان کرد: نداشتن بازار فروش منسجم، فقدان صنایع تبدیلی جهت فرآوری و بستهبندی محصول، کمبود نیروی کارگری ماهر برای انجام هرس، افزایش دستمزد کارگری، گرانی نهادههای باغی، آتشسوزیهای غیرمترقبه به دلیل عدم وجود حصار باغات و هزینههای بالای دیوارکشی، از مهمترین موانع توسعه باغات به شمار میروند.
وی تأکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی نیازمند حمایت دولت از بخش خصوصی است و با توجه به مذاکرات انجام شده با فعالان حوزه صادرات در استانهای دیگر، برای همکاری در فروش محصولات باغداران شهرستان استقبال خوبی صورت گرفته است.
وضعیت کلی محصولات باغی شهرستان
رحیمی همچنین تصریح کرد: الگوی کشت خرما در شهرستان مهران هنوز سنتی است و فاصله زیادی تا مکانیزاسیون دارد. با حمایت دولت و رفع مشکلات موجود، آینده تولید محصولات باغی در شهرستان روشن خواهد بود. از اقدامات پیشنهادی برای افزایش تولید، اختصاص وام کمبهره، تأمین نهادههای مورد نیاز باغداران و ایجاد بازار فروش مناسب عنوان شد.
وی در پایان به وضعیت کلی محصولات باغی شهرستان اشاره کرد و گفت: بیشترین سطح زیر کشت مربوط به خرما با ۱۲۵ هکتار، انگور ۶۷ هکتار، زیتون ۴۴ هکتار، مرکبات ۲۸ هکتار و انار ۱۶ هکتار است. میزان تولید محصولات باغی نیز به ترتیب شامل خرما ۲۵۰ تن، انگور ۹۳ تن، زیتون ۵۶ تن، مرکبات ۸۰ تن و آلوچه ۸۵ تن است.
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان مهران با بیان اینکه شرایط اقلیمی استان در سالهای اخیر گرمتر شده است، خاطر نشان کرد: این مسئله محدودیتهایی برای توسعه باغات ایجاد کرده و توصیه ما استفاده از ارقام محلی مقاوم مانند خرما است. همچنین توسعه باغات زیتون و لیمو که مقاومتر و کمآفتتر هستند، در دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شد که آب و خاک شور و قلیایی در برخی مناطق نیز محدودیتهایی برای کشاورزی ایجاد میکند و آموزشهای مکرر به بهرهبرداران جهت ارتقای دانش فنی آنها در طول سال برگزار میشود.
رحیمی در پایان اظهار داشت: محصولات باغی شهرستان مهران خصوصاً خرما دارای ظرفیت بالایی برای صادرات است و با حمایتهای دولتی و رفع مشکلات، تولید و صادرات این محصول آیندهای روشن خواهد داشت.
