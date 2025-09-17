به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مختاریان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کشت ذرت مکزیکی در سطح هشت هکتار از مزارع روستای جمالو شهرستان بن، بهعنوان بخشی از سیاستهای توسعهای بخش کشاورزی، با هدف افزایش بهرهوری و تنوع محصولات زراعی به اجرا درآمد، این طرح در راستای بهرهبرداری بهینه از اراضی و تأمین نیاز بازار داخلی انجام شده است.
وی با اشاره به ویژگیهای این محصول تصریح کرد: ذرت مکزیکی یکی از ارقام مقاوم و پربازده بوده که با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری خوبی دارد و میتواند نقش مؤثری در تأمین علوفه و بلال مورد نیاز بازار ایفا کند.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بن با اشاره به آمار عملکرد افزود: در این سطح از کشت، حدود ۱۵ تن بلال و ۷۰ تن علوفه برداشت شده که بازدهی قابل توجهی را نسبت به میانگین منطقه نشان میدهد.
مختاریان تأکید کرد: اجرای این طرح با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و بهرهگیری از آموزشهای نوین، شامل روشهای اصولی کشت، تغذیه و استفاده بهینه از منابع آب و خاک همراه بوده است.
آغاز برداشت از اواخر شهریور؛ امید به بازار مطلوب برای بلال و علوفه
وی ادامه داد: برداشت ذرت مکزیکی در اواخر شهریور آغاز شده و تا اوایل پاییز ادامه خواهد داشت، با توجه به کیفیت بالای محصول، پیشبینی میشود بازار مناسبی برای فروش بلال و علوفه در سطح منطقه و استان فراهم شود.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بن افزود: اجرای چنین طرحهایی نقش مهمی در افزایش درآمد کشاورزان، اشتغالزایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی دارد و الگویی مناسب برای دیگر روستاهای شهرستان محسوب میشود.
نظر شما