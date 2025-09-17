ضبط تجهیزات حفاری غیرمجاز در سنندج؛ متهم بومی در محل دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان صبح چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان گفت: براساس گزارش همکاران اداره میراث‌فرهنگی سنندج و در پی همکاری مؤثر با کلانتری ۱۵، مأموران انتظامی در حین گشت‌زنی به یک خودروی سواری مشکوک شدند که با بررسی‌های بیشتر، تجهیزات غیرمجاز حفاری شامل دو دستگاه فلزیاب، یک ردیاب و اقلام جانبی کشف شد.

به‌گفته سرهنگ محمدرضا زارعی، راننده این خودرو که از اهالی منطقه بود، بلافاصله در محل دستگیر و پس از تشکیل پرونده، جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

استفاده از فلزیاب بدون مجوز، جرم است

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کردستان با تأکید بر غیرقانونی بودن نگهداری و استفاده از تجهیزات حفاری بدون مجوز، اظهار کرد: بر اساس ضوابط قانونی، هرگونه بهره‌برداری از دستگاه‌های فلزیاب، ردیاب و تجهیزات مشابه تنها با مجوز رسمی اداره‌کل میراث‌فرهنگی امکان‌پذیر است و در غیر این صورت، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

نقش شهروندان در مقابله با حفاری غیرمجاز

سرهنگ زارعی در ادامه از مردم خواست در صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی منطقه نقش فعال‌تری ایفا کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک به حفاری غیرمجاز، موضوع را در اسرع وقت به نیروهای انتظامی یا یگان حفاظت اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی مسئولیتی همگانی است و مشارکت شهروندان، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های غیرقابل جبران به آثار باستانی ایفا می‌کند.